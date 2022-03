Im Viertelfinale der DEL2-Playoffs trifft der EHC Freiburg auf die LÃ¶wen Frankfurt

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem spektakulären 3:2-Heimsieg (nach Verlängerung) gegen den ESV Kaufbeuren vor einer Rekordkulisse in der Echte Helden Arena am vergangenen Freitag...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem spektakulären 3:2-Heimsieg (nach Verlängerung) gegen den ESV Kaufbeuren vor einer Rekordkulisse in der Echte Helden Arena am vergangenen Freitag sind die Wölfe in das Viertelfinale der diesjährigen DEL2-Playoffs eingezogen.

Seit Sonntagabend steht nun auch der Gegner fest: es ist das Topteam der Löwen Frankfurt.

Ab Mittwoch kämpft das Team von Cheftrainer Robert Hoffmann gegen den Hauptrundenmeister und Aufstiegsaspiranten aus der Mainmetropole um den Einzug in das Playoff-Halbfinale. Die Löwen beendeten die Hauptrunde auf dem ersten Tabellenplatz und zogen damit direkt in das Viertelfinale ein und genießen nun in dieser best-of-seven-Serie Heimrecht im ersten Spiel. In seiner Außenseiterrolle fühlt sich der EHC Freiburg pudelwohl und wird alles daransetzen, einem starken Gegner Paroli zu bieten – in den Playoffs ist bekanntlich alles möglich!

Der Kartenvorverkauf für die beiden bereits feststehenden Heimspiele startet am heutigen Montag um 20 Uhr über den Reservix-Onlineshop. Es gilt bis auf Weiteres weiterhin die 2G-Regelung und die FFP2-Maskenpflicht in der Echte Helden Arena. Über mögliche Änderungen werden wir zeitnah bekannt geben.

Die Termine im Playoff-Viertelfinale:

Mittwoch, 16.03., 19:30 Uhr – Löwen Frankfurt vs. EHC Freiburg

Freitag, 18.03., 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. Löwen Frankfurt

Sonntag, 20.03., 18:30 Uhr – Löwen Frankfurt vs. EHC Freiburg

Dienstag, 22.03., 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. Löwen Frankfurt

Freitag, 25.03., 19:30 Uhr – Löwen Frankfurt vs. EHC Freiburg*

Sonntag, 27.03., 18:30 Uhr – EHC Freiburg vs. Löwen Frankfurt*

Dienstag, 29.03., 19:30 Uhr – Löwen Frankfurt vs. EHC Freiburg*

*(falls erforderlich)