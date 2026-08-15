Im Video: Autonome Eismaschine sorgt für Top-Eisaufbereitung

Köln. (MK) Da staunten viele der 500 Zuschauer am Freitagabend nicht schlecht.

In der kleinen KölnAtrena2 gab es schon vor dem ersten Bully eine kleine Attraktion zu bestaunen.

Das Eis wurde vor dem Spiel von einer fahrerlosen, sowie GPS- und kameragesteuerten Mammoth-Eismaschine aufbereitet. Die Eismeister waren abseits der Aufbereitung regelrecht am Rande der Bande nur Zuschauer und damit beschäftigt den „Fahrweg“ der Eismaschine zu begleiten.

Seit mittlerweile 40 Jahren ist das Unternehmen WM Technics aus der Schweiz mit zweitem Sitz in Südtirol in der Branche vertreten.

Zwei der Mammoth werden im kommenden Frühjahr auch während der Heim-WM in Düsseldorf zum Einsatz kommen.

„Das System analysiert fortlaufend den Ressourcenverbrauch und schafft damit die Grundlage für eine effiziente Einsatzplanung. Durch den gezielten Betrieb wird die Eisqualität dauerhaft auf einem konstant hohen Niveau gehalten. Mit D.LIVE haben wir einen innovationsstarken Partner, mit dem wir die Zukunft der Eisaufbereitung aktiv gestalten“, erklärt Mirko Sparber, Sales & Marketing Director / CCO / Head ice unit, WM technics auf der Firmen-Webseite.

Auch im Hinblick auf kommende Großveranstaltungen markiert die Einführung der autonomen Technologie einen wichtigen Meilenstein: „Die neuen Eismaschinen sind ein zentraler Baustein in der Vorbereitung auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027. Mit zwei autonomen Eismaschinen ist der PSD BANK DOME aktuell die einzige Venue weltweit mit dieser Ausstattung. Damit gehen wir konsequent den nächsten Schritt in Richtung Effizienz und nachhaltigem Betrieb moderner Eisflächen. Unser besonderer Dank gilt WM technics für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Umsetzung dieses zukunftsweisenden Projekts“, so Kim Lachmann, CFO D.LIVE in eienr Mitteilung des Unternehmens.

Technische Daten der Mammoth

Motor 5 Asynchronmotoren | optional 6 Asynchronmotoren

Gesamtleistung 31 kW (33 kW)

Wassertank 1.000 l | optional 1.350 l / 1.750 l

Schneetank 3 m³ / komprimiert 3,6 m³

Fahrantrieb Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb

Geschwindigkeit 0 – 13 km/h

Reifen 225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes

Felgen 9“ x 16“ mit Radkappen

Autonome Eismaschine im Einsatz





300 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht