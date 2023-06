Im Tor nichts Neues – bewährtes Goalie-Duo bleibt der EA Schongau erhalten! – Mammuts müssen aber auch einige Abgänge verzeichnen

Schongau. (PM EAS) Daniel Blankenburg und Philipp Wieland bilden weiterhin das Gespann im Tor der Mammuts – einige Abgänge im Team! „Never change a...

Schongau. (PM EAS) Daniel Blankenburg und Philipp Wieland bilden weiterhin das Gespann im Tor der Mammuts – einige Abgänge im Team!

„Never change a winning team“ – eine Konstante bleibt dem Team der EA Schongau auch zur neuen Saison erhalten – beide Torhüter hüten auch in der Saison 2023-2024 das Heiligtum der Mammuts.

Der 28-jährige Daniel Blankenburg geht nun schon in seine 6. Spielzeit bei den Mammuts und gehört somit schon zu den beständigsten Akteuren im Kader. Der Torhüter, der im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren ausgebildet wurde, kam über die Stuttgart Rebels und den ESV Buchloe in der Saison 2018 zur EAS und ist einer der Garanten für den sportlichen Aufschwung der letzten Jahre.

Zudem ist der Goalie mit seiner fröhlichen Art ein wichtiger Bestandteil für das gute Klima im Teamgefüge der EAS.

Als Mr. Zuverlässig zwischen den Pfosten stand „Blanky“ in der abgelaufenen Spielzeit in 21 Punktspielen (14 in der Vorrunde) im Tor der EAS und kam auf eine starken Gegentorschnitt von 3,16.

Das kameradschaftliche Verhältnis stärkt auch den zweiten Torhüter der Mammuts, Philipp Wieland.

Der inzwischen 23-jährige Goalie begann seine Karriere im Nachwuchs der EAS und kehrte nach Stationen in Peiting und Kaufbeuren zur Saison 2021-2022 zu den Mammuts zurück.

Zunächst als Back-up eingeplant, hat sich der junge Torhüter in seiner ersten Seniorenstation schnell zum gleichberechtigten Partner im Kasten etabliert und geht nun schon in seine 3. Spielzeit im Bayernligateam der EAS.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Philipp zu 16 Punktspieleinsätzen (15 davon in der Vorrunde) und zu einem Gegentorschnitt von 3,06.

Ein paar Abgänge muss das neue Managerduo Weinfurtner/Brahmer dennoch verkünden.

Nach nur einer Saison wird Jonas Schwarzfischer die EA Schongau wieder verlassen. Schade, denn der junge Stürmer, der von seinem Heimatverein Landsberg zur EAS wechselte, spielte seine Rolle als Unterzahlspezialist nahezu perfekt. Und trotz seines defensiven Parts kam der 24-jährige in seinen 30 Punktspieleinsätzen bei den Mammuts auf 5 Tore und 8 Vorlagen bei nur 2 Strafminuten!

Mit Tobias Findl muss ein Urgestein das Team verlassen – eine berufliche Neuorientierung macht es notwendig. Schon in der abgelaufenen Spielzeit musste der 30-jährige immer wieder aus zeitlichen Gründen passen. Zuletzt war Tobias, der von den Nachwuchstagen an der EA Schongau treu war, sogar erfolgreich vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert worden.

In der abgelaufenen Spielzeit war er 13- mal im Bayernliga und 5-mal im B-Team aktiv, doch nun ist nach über 200 Punktspielen in den Seniorenteams der Mammuts vorerst Schluss!

Eigentlich kein richtiger Abgang ist Willy Knebel. Der gebürtige Dresdner legt in der 7. Spielzeit bei den Lechstädtern nur seinen Fokus nun auf das B-Team in der Bezirksliga, steht dem Bayernligateam dennoch als Wechselspieler zur Verfügung. Der 25-jährige Angreifer war in der abgelaufenen Spielzeit 17-mal im Bayernligateam aktiv (3 Tore) und parallel schon 13-mal im B-Team, wo er mit 9 Toren und 7 Vorlagen zu den besten Scorern gehörte.

