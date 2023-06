Im Tor der Broncos bleibt (fast) alles beim Alten

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit großer Freude die Vertragsverlängerungen mit den beiden Torhütern Jakob Rabanser und Fabian Klammer bekannt. Obwohl beide...

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit großer Freude die Vertragsverlängerungen mit den beiden Torhütern Jakob Rabanser und Fabian Klammer bekannt.

Obwohl beide Torhüter noch nicht einmal 23 Jahre alt sind, gehören sie mittlerweile zum fixen Stamm des Rosters.

Jakob Rabanser startet mit 22 Jahren in seine bereits sechste Saison bei den Wipptal Broncos. Von der Position als dritter Torhüter kämpfte sich das junge Talent in wenigen Jahren hoch zum Stammtorhüter. Rabanser kann trotz seines jungen Alters bereits auf beeindruckende Zahlen zurückblicken. In seiner Premierensaison 2019/20 parierte er in 11 Partien nicht weniger als 91,9% aller Torschüsse. An diese Leistung konnte der Zweimeterriese auch in den anschließenden Saisonen anknüpfen. In der Saison 2020/21 folgte eine Savequote von 92,0% und in der vorletzten Saison parierte Rabanser wiederrum 91,9% der Schüsse. Zu Beginn der letzten Saison folgte ein kleines Tief, aus welchem sich der 22-Jährige allerdings gekonnt befreien konnte. In seinen letzten 10 Begegnungen für die Wipptal Broncos parierte der Torhüter nicht weniger als 92,9% aller Schüsse.

Insgesamt brachte es Jakob Rabanser bereits auf 94 Einsätze in der Alps Hockey League. Dazu gesellen sich weitere Einsätze in der ICEHL und für die Nationalmannschaft.

Fabian Klammer (Jahrgang 2001) startet in seine fünfte Saison mit den Wipptal Broncos. Hinter Jakob Rabanser nahm er meistens die Rolle als zweiter Torhüter ein. Sein Debut feierte Klammer in der Saison 2021/22. Im Anschluss folgten noch acht weitere Einsätze in der Alps Hockey League, wobei Klammer stets eine sehr gute Figur zeigte. Zudem sammelte der 21-Jährige wertvolle Erfahrungen in der IHL beim Farmteam aus Brixen. Sechsmal stand der junge Torhüter in der abgelaufenen Saison bei den Falcons zwischen den Pfosten.

Auch in der kommenden Saison wird Klammer zusätzliche Spielzeit in Brixen erhalten, wo er erneut für die Falcons auflaufen wird. Somit werden in der kommenden Saison vermehrt andere Torhütertalente ihre Chance bekommen und dürfen erste Erfahrungen in der Alps Hockey League sammeln.

