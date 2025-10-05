Im Schlussdrittel davongezogen: Huskies holen gegen Blue Devils drei Punkte und grüßen weiter von der Tabellenspitze

Kassel. (PM Huskies) Am Sonntagabend waren die Blue Devils Weiden zu Gast in der Probonio Arena.

Durch Bodnarchuk und Bartuli gingen die Huskies jeweils in Führung, Ward glich zweimal für die Blue Devils aus. Im Schlussdrittel sorgte Weidner für die erneute Führung, Garlent erzielte in Überzahl das 4:2 und sorgte mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung.

Die Nordhessen kontrollierten die Partie in den Anfangsminuten. Die erste Gelegenheit hatte Hoelscher, der mit einem langen Steilpass auf die Reise geschickt wurde, den Puck aber nicht an Noack im Tor der Gäste vorbeibringen konnte (2.). Mehr Glück hatte kurz darauf Bodnarchuk: Der Schuss des Verteidigers rutschte dem Gäste-Goalie durch ins Tor zur Führung für die Schlittenhunde (6.). Anschließend waren es die Huskies selbst, die die Oberpfälzer mit einer unnötigen Strafzeit in die Partie holten. Diese wussten ihr Powerplay auch sofort zu nutzen und trafen durch Ward zum Ausgleich (10.). In der 13. Spielminute stellten einige Youngster die alte Führung wieder her: Zuerst verpasste Rutkowski aus aussichtsreicher Position, sicherte sich aber erneut die Scheibe und brachte sie in den Slot zu Bartuli, welcher aus der Drehung in den Winkel traf (13.). Da Noack einen Handgelenksschuss von Keck parieren konnte (18.), ging es auch mit dem 2:1 in die Pause.

Im neuen Drittel dauerte es aber nicht lange und die Blue Devils konnten erneut ausgleichen: Rubes fing den Puck im Mittelabschnitt ab und legte vor Maurer quer auf Ward, welcher zum zweiten Mal einnetzte (24.). Auf Seiten der Schlittenhunde hatte Benson die Gelegenheit auf die erneute direkte Antwort, traf aber nur den Pfosten (24.). Die Weidener, welche in der Zwischenzeit noch eine Überzahlsituation ungenutzt ließen, machten es ihm nach und trafen in der 37. Minute ebenfalls den Pfosten.

Im Schlussabschnitt dauerte es knapp sechs Minuten, ehe die Nordhessen erneut in Führung gingen: Wilde fand mit einem langen Steilpass Weidner, welcher sich den ihm bietenden Raum nutzte und eiskalt verwandelte (46.). Nur wenige Sekunden später hätte Braun nachlegen können, Noack entschärfte aber seinen Abschluss (46.). Die Huskies setzten sich erneut in der Offensive fest und wurden mit einem Powerplay belohnt. Kurz vor Ablauf der Überzahlsituation konnte Garlent das kurzzeitige Durcheinander vor dem Gäste-Tor nutzen und nach Vorlage von Benson auf 4:2 erhöhen (49.). Erst etwa fünf Minuten vor Ende der Partie begannen die Gäste offensiv wieder aktiver zu werden. Blue Devils-Coach Buchwieser nutzte seine Auszeit und nahm seinen Goalie vom Eis, musste aber kurz darauf den fünften Gegentreffer hinnehmen: Garlent traf nach Vorarbeit von Benson und Turgeon zur Entscheidung.

Tore:

1:0 Bodnarchuk (Mieszkowski, Bender – 6. Min.)

1:1 Ward (PP – Vinzenz – 10. Min.)

2:1 Bartuli (Rutkowski, Sager – 13. Min.)

2:2 Ward (Rubes – 21. Min.)

3:2 Weidner (Valenti, Wilde – 46. Min.)

4:2 Garlent (PP – Benson, Keck – 49. Min.)

5:2 Garlent (ENG – Turgeon, Benson)

