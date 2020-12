Im Online Casino mit Handy bezahlen

Anzeige Die Autorin der Casino Vergleichsplattform Chefonlinecasino, Frau Marina Eichel, erklärt uns in diesem Beitrag, warum im Casino mit Handyrechnung bezahlen so bequem...

Anzeige

Die Autorin der Casino Vergleichsplattform Chefonlinecasino, Frau Marina Eichel, erklärt uns in diesem Beitrag, warum im Casino mit Handyrechnung bezahlen so bequem und einfach ist. Anschließend erzählt sie uns wie diese Zahlungsmethode genau funktioniert und welche Alternativen sich anbieten. Dabei geht sie auch auf häufig gestellte Fragen zu diesem Thema ein. Außerdem verrät sie uns, wo diese Zahlungsmethode heute schon in der Schweiz verfügbar ist. Seien Sie also gespannt auf diese interessanten Informationen zur Casino Einzahlung per Telefonrechnung und lesen Sie weiter.

Gibt es eine Casino Einzahlung per Handyrechnung?

Wer in der Schweiz im Online Casino per Handyrechnung bezahlen möchte, muss noch ein wenig warten. In einigen Nachbarländern gibt es diese Zahlungsmethode seit kurzem auch für das Online Glücksspiel, nur die Schweizer können es in Online Spielbanken noch nicht nutzen. Wobei viele die Zahlungsmethode mit per SMS bezahlen benennen, was ein wenig ungenau ist.

Denn auch die E-Wallets haben oft eine Bestätigung per SMS. Daher könnte man auch diese Zahlung als per SMS bezeichnen. Hier meinen wir aber eine Zahlung, die tatsächlich über die Telefonrechnung für ein Mobilgerät abgerechnet wird. Für andere Online Einkäufe steht das Bezahlen per Telefonrechnung auch in der Schweiz schon zur Verfügung.

Aktuelle Zahlungsmöglichkeiten per Handyrechnung in der Schweiz

In anderen Bereichen kann beim Handyrechnung bezahlen Schweiz mit anderen Ländern bereits mithalten. So kann man zwar nicht im Online Casino mit Handyrechnung bezahlen, aber dafür die folgenden Einkäufe per Handy bezahlen:

Apps in den verschiedenen App Stores von Google, Apple und Microsoft

ÖV-Billete für die öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel in Bern, Lausann und Thun

Tickets für Kino, Sportevents und Musikfestivals

TV und Video Streaming Dienste

Musik Streaming Dienste

Online Shopping

Bücher und Zeitungen

An der umfangreichen Liste kann man erkennen, dass diese Zahlungsmethode bereits im Alltag etabliert ist. Sowohl Swisscom Pay als auch Sunrise Pay bieten diese Zahlungen per Handyrechnung an. Es wird also nur eine Frage der Zeit sein, bis man auch im Casino mit Handy einzahlen kann.

So funktioniert diese Zahlungsmethode

Sobald Schweizer Online Casinos die Zahlung per Handy akzeptieren, sollten die Casino Spieler bereits wissen, wie das funktioniert. Man kann dabei einerseits direkt im Casino per Telefonrechnung bezahlen oder davor erst das Handy aufladen und im Casino mit Handy Guthaben bezahlen. Auf beide Arten kann man dann eine Zahlung per Telefon in den besten Online Casinos vornehmen. Sehen wir uns den Zahlungsvorgang im Online Casino per Handy kurz Schritt für Schritt an.

Schritt für Schritt Zahlungsanleitung

Öffnen Sie den Bereich für die „Einzahlung“ im Online Casino. Meistens gibt es einen Button mit der Aufschrift „Einzahlung“ dafür. Bei der Auswahl der Zahlungsmethoden wählen Sie „Online Casino Handy Payment“ oder „Handyzahlung“. Geben Sie den gewünschten Betrag für die Echtgeld Einzahlung ein. Tippen Sie Ihre Handynummer ein. Geben Sie zur Bestätigung den SMS-Code ein, den Sie gerade erhalten haben. Bestätigen Sie mit dem Button „Einzahlen“. Kontrollieren Sie das Guthaben auf dem Spielerkonto. Sollten die Einzahlungen nicht sofort erscheinen, kontaktieren Sie den Support der Online Spielbank oder den Zahlungsanbieter.

Beste Alternativen zu Online Casino Handyrechnung Zahlungen

Es gibt auch einige andere Zahlungsanbieter mit denen Schweizer Spieler in Online Casinos einzahlen können. Das sind zum Beispiel Einzahlungen per Paysafecard. Die Prepaid Karten von Paysafecard kann man im Supermarkt oder an der Tankstelle mit Bargeld kaufen. So sind anonyme Zahlungen in Online Casinos möglich. Das eignet sich hervorragend, wenn niemand vom Casino spielen wissen soll. Ein Paysafe Online Casino muss man nicht lange suchen. Man kann fast in jedem Online Casino mit Paysafecard einzahlen. Erfahren Sie zur Paysafecard mehr auf dem Spielportal Chefonlinecasino.

Mit E-Wallets über das Telefon bezahlen

Zusätzlich sind noch Einzahlungen in der Online Spielbank mittels E-Wallet interessant. Da gibt es neben Apple Pay auch Skrill und Neteller für die Online Casino Einzahlung. Wer im Online Casino Schweiz Paysafe nicht verwenden möchte, findet praktisch in jedem Paysafecard Casino auch Neteller und Skrill. Diese Zahlungsmethoden gehören nämlich alle zu gleichen Firma und haben sich auf Casino Zahlungen spezialisiert.

Nutzen Sie alternative Zahlungsmethoden in Schweizer Online Casinos

Da das Bezahlen im Online Casino per SMS in der Schweiz aktuell noch nicht akzeptiert wird, müssen die Schweizer Spieler vorerst noch ausweichen. Die oben angeführten Alternativen zur SMS-Zahlung sind fast überall verfügbar. Damit kann man auch mit dem Handy bezahlen bei Chefonlinecasino empfohlenen Online Casinos.

Ein empfehlenswertes Top Online Casino für die Spieler aus der Schweiz ist das Bob Casino. Holen Sie sich den großzügigen Casino Bonus. Im Bob Casino stehen tausende Casino Spiele zur Auswahl. Die meisten Casino Spiele können Sie auch kostenlos in diesem Online Casino spielen

Über den Autor

Marina Eichel ist die Chefredakteurin von CHef Online Casino. Sie schreibt über Themen im Zusammenhang mit Glücksspielen, Online Casinos und neuen Trends, untersucht die Zukunft der Spielebranche und bewertet anhand dieser Methode Online Casinos für Spieler aus der ganzen Schweiz.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige