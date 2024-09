Im letzten Testspiel gelingt den Rittner Buam SkyAlps die Revanche

Wolkenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben am Dienstagabend ihr letztes Testspiel vor dem Start der Alps Hockey League bestritten. Im Pranives von...

Im Pranives von Wolkenstein trafen sie wieder auf den HC Gherdëina valgardena.it, dieses Mal gewannen aber Simon Kostner & Co. mit 5:2.

Dabei gerieten die Buam im ersten Drittel gleich einmal in Rückstand durch Schiavone, sie hatten die Antwort aber schnell parat und Markus Spinell glich nach Simon-Kostner-Vorlage aus. Im zweiten Drittel ging Gröden durch Deluca wieder in Führung (25.40), Ritten landete aber einen Dreifachschlag. Zuerst stellte Kostner in Unterzahl auf 2:2 (28.17), dann profitierte Spinell, ebenfalls in Unterzahl, von einem Abspielfehler und erzielte das 3:2 für die Buam (29.08) und zu guter Letzt verwertete Diego Cuglietta eine Hannes-Uffelmann-Vorlage zum 4:2 (32.20). Im Schlussdrittel besorgte Kostner im Powerplay den 5:2-Endstand (44.57).

Für die Rittner Buam SkyAlps stehen nun die letzten Trainingseinheiten vor dem Meisterschaftsstart am Samstag. Um 19.30 Uhr gastieren sie in der Meranarena des HC Meran Pircher.