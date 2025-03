„Im letzten Drittel hat uns Jonas Stettmer mit einigen guten Saves im Spiel gehalten“ – EisbÃ¤ren feiern Sieg in Mannheim zum Abschluss der Hauptrunde

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin konnten ihr letztes Spiel der PENNY-DEL-Hauptrunde 2024/25 siegreich gestalten.

Die Berliner gewannen am Freitagabend in der SAP Arena gegen die Adler Mannheim mit 5:4 nach Penaltyschießen. Die Eisbären schließen die Hauptrunde mit 107 Punkten ab und starten von Position zwei in die Playoffs.

In einem schnellen ersten Drittel mit wenig Unterbrechungen war es Lean Bergmann (4.), der den Eisbären an diesem Abend die frühe Führung bescherte. Für den Ausgleich benötigte John Gilmour (15./PP1) dann mehrere Minuten später ein Powerplay. Die Freude der Mannheimer war allerdings dank Eric Hördler (18.), der mit seinem Treffer den ersten Pausenstand markierte, nur von kurzer Dauer. Im zweiten Spielabschnitt konnte dann zunächst Leo Pföderl die Führung der Eisbären mit seinem Treffer zum 3:1 aus Berliner Sicht weiter ausbauen. Jedoch kamen die Adler ab der Hälfte des Spiels zurück und konnten dank Kris Bennett (30.), Kristian Reichel (31./PP1) und Leon Gawanke (39.) das Spiel drehen. Somit gingen die Berliner mit einem Tor Rückstand in das letzte Drittel. Daran änderte sich lange Zeit nichts, bis Serge Aubin Jonas Stettmer vor Ertönen der Schlusssirene zugunsten eines zusätzlichen Spielers vom Eis nahm. Kai Wissmann (60./EQ-EA) war es, der schließlich 23 Sekunden vor Ende zum 4:4 Ausgleich traf. Nachdem in der darauffolgenden Overtime keines der beiden Teams das Spiel für sich entscheiden konnte, verwandelte Lean Bergmann(65./PS) schließlich im Shootout seinen Penalty zum 5:4 Endstand.

Am Sonntag, den 16. März 2025 starten die Eisbären Berlin in die Playoffs. Sie genießen Heimrecht. Spiel eins der Runde der besten Acht beginnt um 16:30 Uhr in der Uber Arena. Der Viertelfinalgegner muss in der 1. Playoff-Runde noch ermittelt werden.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Nach der 3:1 Führung hat Mannheim unsere Nachlässigkeiten direkt genutzt. Im letzten Drittel hat uns Jonas Stettmer dann jedoch mit einigen guten Saves im Spiel gehalten. Ich bin sehr stolz auf mein Team, das nicht aufgegeben hat und sich diesen Sieg zum Abschluss der Hauptrunde erkämpft hat.“

Kai Wissmann (Kapitän Eisbären Berlin): „Wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel heute noch drehen konnten. Die Chancen, die wir uns heute erarbeitet haben, konnten wir eiskalt nutzen.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 4:5 n.P. (1:2, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Tiefensee (Gravel) – Gawanke, Cicek; Gilmour, Jokipakka; Fohrler (A), Kälble; Pilu – Kühnhackl (A), Michaelis (C), Plachta; Bennett, MacInnis, Fischbuch; Hännikäinen, Esposito, Reichel; Heim, Loibl, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Eisbären Berlin: Stettmer (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Smith; Geibel, Galipeau; Panocha – Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Fontaine, Ronning; Mik, Kirk, Bergmann; Schäfer, Wiederer, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 03:43 – Bergmann (Kirk) – EQ

1:1 – 14:53 – Gilmour (Esposito, Reichel) – PP1

1:2 – 17:20 – Hördler (Müller, Wissmann) – EQ

1:3 – 24:45 – Pföderl (Ronning, Panocha) – EQ

2:3 – 29:46 – Bennett (MacInnis, Cicek) – EQ

3:3 – 30:56 – Reichel (Gawanke) – PP1

4:3 – 38:49 – Gawanke (Gilmour, Esposito) – PP1

4:4 – 59:37 – Wissmann (Pföderl, Ronning) – EQ-EA

4:5 – 75:00 – Bergmann – PS

Strafen Adler Mannheim: 6 (0, 6, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 12 (4, 6, 2) Minuten

Schiedsrichter David Cespiva, Roman Gofman (Wayne Gerth, Kenneth Englisch)

Zuschauer 13.600

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV