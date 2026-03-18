Im Finale wartet Schweinfurt auf den EHC Königsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn konnte sich zuletzt gegen den EV Dingolfing mit 4:1 Siegen durchsetzen und steht aktuell im Finale der Play-offs.

Am kommenden Wochenende startet die Serie Best-of Seven gegen die „Mighty Dogs“ des ERV Schweinfurt, die nach zuletzt 4:3 Siegen gegen den HC Landsberg als Gegner der Königsbrunner feststehen. Zunächst treffen am Freitag ab 20 Uhr beide Mannschaften ein erstes Mal in der heimischen Pharmpur EISARENA aufeinander, Spiel 2 findet am Sonntag ab 18 Uhr in Schweinfurt statt. Schon am Dienstag messen sich beide Mannschaften erneut ab 20 Uhr in Königsbrunn.

Königsbrunns Vorstand Tim Bertele freut sich schon auf die kommenden Partien, die für ihn jedoch einen faden Beigeschmack haben: „Es macht uns schon stolz, erneut im Finale um die Bayrische Meisterschaft zu stehen. Das Duell gegen Schweinfurt hat für mich allerdings eine besondere Brisanz, da wir gegen eine Mannschaft antreten, die mit fünf Import-Spielern antritt. Wie ich schon oft angemahnt habe, ist das für mich in der vierten Liga Irrsinn. Ich befürchte aber, dass dieses Modell nächste Saison vermehrt in der Bayernliga Schule machen wird. Vor allem dann, wenn es zur Verdoppelung der Zuschauerzahlen und einer Finalteilnahme beiträgt. Daher setzen wir alles dagegen, dies nicht noch zusätzlich mit der Meisterschaft zu belohnen. Wir wollen den Pokal zurück nach Königsbrunn holen!“

Die Mighty Dogs gehörten neben den Eisbären aus Burgau zu den beiden Mannschaften, die sich einem Gentlemen´s Agreement bezüglich einer Anzahlbegrenzung der Kontingentspieler verweigerten und dadurch immer wieder in der Kritik standen. Für die Unterfranken hat sich die Entscheidung jedoch gelohnt, das regionale Interesse am Team stieg und die Zuschauerzahlen schossen in die Höhe. Nach der Vorrunde landete die Mannschaft auf dem zweiten Platz hinter Königsbrunn und schaltete im Viertelfinale Miesbach mit 4:2 Siegen aus. Im Halbfinale wartete der HC Landsberg auf die Mighty Dogs. Nachdem beide Teams jeweils drei Partien gewinnen konnten, setzte sich Schweinfurt im entscheidenden siebten Spiel mit 6:2 gegen Landsberg durch und konnte sich für das Finale gegen Königsbrunn qualifizieren. Top-Scorer der Mighty Dogs ist der 24-jährige Tscheche Tomas Cermak, der in 13 Play-off-Partien insgesamt 25 Scorerpunkte erzielen konnte, dicht gefolgt von seinem 23-jährigen Landsmann Josef Dana, der es auf beachtliche 20 Scorerpunkte brachte.

„Ich hoffe auf jeden Zuschauer, der uns bei dieser Mammut-Aufgabe im Stadion unterstützen will,“ betont Tim Bertele. „Außerdem hoffe ich auf eine Rückkehr von Marco Sternheimer in unser Line-Up. Der Heilungsprozess seiner Wunde ist bislang äußerst gut verlaufen und er konnte am Dienstag wieder dosiert ins Training einsteigen. Wir können hier aber erst kurzfristig entscheiden, ob ein Einsatz am Wochenende schon wieder möglich ist.“

Eine Rückkehr von Marco Sternheimer käme zur rechten Zeit, denn mit den Langzeitverletzten Peter Brückner, Luca Kinzel und Moritz Weißenhorn fehlen weiterhin drei Leistungsträger im Königsbrunner Aufgebot.

EHC-Coach Bobby Linke konzentriert sich indes auf den sportlichen Aspekt der kommenden Begegnungen: „Wir freuen uns sehr, dass wir zum vierten Mal in Folge im Finale stehen. Für viele unserer Spieler ist ein Aufstieg in die Oberliga aus privaten Gründen nicht möglich. Umso wichtiger ist es für uns, ein Ziel in der Bayernliga zu haben. Also das letzte Spiel der Saison zu spielen und am besten zu gewinnen. Dafür arbeiten die Jungs seit den Sommermonaten hart an zwei bis drei Tagen pro Woche. Unser Finalgegner aus Schweinfurt hat ebenfalls einen größeren Umbruch hinter sich und spielt eine sehr erfolgreiche Saison. Mit Sergej Waßmiller steht eine Trainerikone hinter der Bande, unterstützt von Semjon Bär, einem jungen und akribisch arbeitenden Coach. Es ist uns eine Ehre, gegen die beiden ein Finale zu coachen, das verspricht viel taktisches „Geplänkel“. Nach der meiner Meinung nach zu deutlichen Serie gegen Dingolfing hatten wir letzte Woche den Luxus, unsere Batterien wieder aufzuladen und den Jungs mehr Zeit für ihr Privatleben zu gönnen. Diese Woche ziehen wir die Zügel aber wieder an und bereiten uns auf die schwere Aufgabe gegen die Mighty Dogs vor. Wir sind definitiv heiß aufs Finale und freuen uns, wenn die Bayernhymne wieder erklingt.“