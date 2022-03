Im Finale treffen die Harzer Falken auf dem ECW Sande

Braunlage. (PM Falken) Nun kommt es zum großen Showdown. Freitag, den 25.03.2022 um 20:00 Uhr beginnt das erste Playofffinalspiel im Wurmbergstadion. Erster gegen Zweiter...

Braunlage. (PM Falken) Nun kommt es zum großen Showdown. Freitag, den 25.03.2022 um 20:00 Uhr beginnt das erste Playofffinalspiel im Wurmbergstadion.

Erster gegen Zweiter der Hauptrunde. Harzer Falken gegen den ECW Sande. In der Hauptrunde konnten die Harzer Falken 3 der 4 Partien gewinnen. Im Halbfinale setzten sich die Jadehaie gegen die Salzgitter Icefighters durch. Der Topscorer der Jadehaie ist Marian Dejdar. Der Routinier konnte in 17 Spielen der Hauptrunde 27 Tore und 30 Vorlagen zum zweiten Tabellenplatz beitragen.

Das zweite Finalspiel findet am Sonntag, den 27.03.2022 um 19:00 Uhr beim ECW Sande statt. Sollte ein drittes Spiel von Nöten sein findet dieses am Freitag, den 01.04.2022 um 20:00 Uhr im Wurmbergstadion in Braunlage statt.

Beim Eishockey gilt ab sofort die 3G Regel! Es sind 2.000 Zuschauer zugelassen.