Im Eishockey-Museum wurde umgestaltet

Hemer. (PM Puck) Wenn „puck“ – Das Eishockey-Museum am Samstag, 12. Juli, um 13 Uhr nach fast dreiwöchiger Schließung öffnet, werden in fünf Vitrinen Umgestaltungen erkennbar sein.

Es wird das Fahrtenbuch des Lindenadler-Busses von 1962 zu sehen sein, der einst guten Freundschaft zwischen der Waterloo Police und den ECD-Oldies ist eine Doppel-Vitrine mit einer Original Mountain Police Uniform vorbehalten. – Mike Yorks einzigartiges Roosters-Engagement wird im Eishockey-Museum an der Edmund-Weller-Sttraße 2 in Hemer in einer Doppelvitrine mit vielen zum Teil unbekannten Souvenir-Stücken gewürdigt. – Die IEC-Spieler-Vergangenheit des neuen Roosters Coaches Stefan Nyman wird in einer Vitrine dargestellt. – Und schließlich erhält die außerordentlich gute und vorbildhafte Fanfreundschaft zwischen Straubing und den Roosters einen eigenen Vitrinen Platz.

Argumente genug, um gerade in der noch eishockeylosen Sommerzeit das Eishockey-Museum zu besuchen, um neue Ausstellungsstücke rund um den ECD, den IEC und die Roosters zu bestaunen und um die Vorfreude auf die neue Roosters-Saison am Seilersee so langsam aber sicher stetig zu steigern.

Der Eintritt ist wie immer frei, wenn der Eingang an der Edmund-Weller-Straße genommen wird.

