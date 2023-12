Im Duell KÃ¶lner Haie gegen die Ingolstadt Panther siegte nicht die bessere Mannschaft; die drei Punkte nehmen die Haie aber gerne mit

Artikel anhören Köln. (MR) Für die Haie war heute zuhause Wiedergutmachung angesagt nach der Klatsche vom Wochenende beim Erz-Rivalen. Da es dann auch noch...

Köln. (MR) Für die Haie war heute zuhause Wiedergutmachung angesagt nach der Klatsche vom Wochenende beim Erz-Rivalen. Da es dann auch noch gegen den Tabellen-Nachbarn Ingolstadt Panther ging, war alles angerichtet für ein sechs-Punkte-Spiel. Dieses riss allerdings niemanden vom Hocker.

Es herrschte eine komische Stimmung in der von nur ca. 12000 Zuschauern besuchten Arena, gespenstisch. Ein wenig Szenenapplaus gab es mal oder ein „Ej“ bei einem Bandencheck gegen einen Hai, doch sonst war es absolut still! Früh im Startabschnitt gerieten die Panther in Unterzahl, davon gleich 60 Sekunden doppelt. Und die Haie konnten diese Minute ausnutzen – MacLeod verzögerte und versenkte das Spielgerät (5.). Da war wieder Jubel in der Halle. Aber nur kurzfristig. Nach 7 gespielten Minuten hörte man wieder Trommeln und Versuche, die Gesänge auf den beiden Stehblöcken anzustimmen. Doch die Hausherren kamen oftmals kaum aus dem eigenen Drittel, man spielte höchstens tief und musste dann hinter dem gegnerischen Tor erneut die Scheibe erkämpfen. Das trug nicht wirklich zu Freudenausbrüchen auf der Tribüne bei. Gegen Drittelende konnten die Haie sich gut festsetzen und die Scheibe kreisen lassen. Bei Gewühl vor dem Tor behielt MacLeod die Übersicht, zog die Scheibe raus, sah den freien Mann, und Schütz schoss zum 2:0 ein (20.). Es blieb seltsam, kein Funke sprang über. Die Audistädter hatten im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, die Domstädter kamen kaum mal vor das Tor. Als die Haie die zweite Strafe in diesem Abschnitt absitzen mussten, klingelte es hinter Ancicka – zwischen Pfosten und seinem Kopf fand Simpson die Lücke zum Anschlusstreffer (37.).

Entscheidet der nächste Treffer?

Zunächst sah es so aus, als würde der nächste Treffer in den Kasten der Haie fallen, druckvoll agierten die Gäste. Einer machte zu viel Druck und traf Bailen an der blauen Linie mit dem Knie. Nach Video-Überprüfung wurde eine große Strafe fällig, und auch Bailen humpelte in die Kabine. Doch wass passierte in der fünf minütigen Überzahl der Haie? Die Panther waren mehr und öfter in Scheibenbesitz als die Haie! Die Stimmung sank wieder auf den Gefrierpunkt. Dann jedoch klappte es auch für die Hausherren: Kammerer stand frei, bekam den Pass und was macht er? Legt nochmal rüber! Was aber in diesem Fall passend war, denn damit hatte auf dem Eis wohl zumindest keiner der in weiß spielenden Panther gerechnet – 3:1 (55.). Wieder komplett drückten die Schanzer wieder nach vorne. Simpson versuchte noch mehrere Male seinen Trick aus spitzem Winkel, doch die Lücke am Ohrläppchen vorbei fand er nicht mehr. Köln verteidigte mit allem, was Beine und Schläger hatte. Eine Befreiung von Grenier erlief sich Schütz, und er konnte am Ende des Eises auch noch Goalie Williams überwinden. Das war der Treffer zum 4:1 Endstand und der zweite im Match für Schütz. Am Ende waren die Fans einigermaßen versöhnt und beklatschten die Haie auf der Ehrenrunde.

Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 29 Andrej Šustr, 67 Stanislav Dietz – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 7 Nick Bailen, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 21 Mark Olver, 26 David McIntyre, 33 Tim Wohlgemuth; 34 Elias Lindner, 55 Carter Proft, 5 Robin van Calster, 92 Håkon Hänelt

ING – 31 Devin Williams – 25 Leon Hüttl, 22 Matt Bodie – 33 Charles Bertrand, 86 Daniel Pietta, 74 Travis St. Denis; 7 Colton Jobke, 5 Fabio Wagner – 21 Wayne Simpson, 19 Woijciech Stachowiak, 10 Mirko Höfflin; 23 Maury Edwards, 6 Kevin Maginot – 15 Brandon Kozun, 12 Noah Dunham, 67 Marko Friedrich; 28 Daniel Schwaiger – 8 Philipp Krauß, 9 Andrew Rowe, 90 Jan Nijenhuis

Die Tore erzielten:

1:0 (04:35) MacLeod (Kammerer, Bailen) PP2

2:0 (19:05) Schütz (MacLeod)

2:1 (36:49) Simpson (Bodie, Kozun) PP1

3:1 (44:54) Aubry (Kammerer, Grenier) PP1

4:1 (55:32) Schütz (Grenier, MacLeod)



Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 4 Eduards Odins (95 Denis Menz, 54 JP Priebsch)



Strafen: KEC – 10 Min.; ING – 8 Min. + SD Krauß



Zuschauer: 12.387

