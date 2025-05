Im Doppelpack aus Asiago an die Rienz

Bruneck. (PM HCP) Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen auf Hochtouren.

Off Ice Trainer René Baur hat bereits mit dem Trockentraining begonnen und arbeitet mit zahlreichen einheimischen Spielern an den Grundlagen für die kommende Saison. Mit dabei sind nicht nur die Stammspieler der Wölfe, sondern auch Nachwuchscracks, die dem sogenannten Prospect Team des HC Pustertal angehören und sich über den Weg der Farmteams für Einsätze in der höchsten Liga empfehlen werden. Der HCP hat auch heuer wieder viele Plätze im Kader für die einheimischen Spieler vorgesehen. Erich Falkensteiner: „Die letzte Saison hat uns bestärkt, den Weg mit den einheimischen Spielern weiterzugehen und ihnen noch mehr Verantwortung zu übertragen. Unser Sportchef Patrick Bona legt bei der Zusammenstellung der Mannschaft großen Wert auf eine gesunde Mischung, in dem sich unsere Spieler gut weiterentwickeln und ihre Stärken ausspielen können.“ Dazu Patrick Bona: „Nach dem Aus von Asiago in der ICE Hockey League hat sich die Gelegenheit ergeben, zwei Doppelstaatsbürger zu verpflichten. Wir kennen die Spieler, wir wissen, was sie in dieser Liga leisten können und die Spieler kennen Liga und Gegner. Also haben wir beschlossen, diese Spieler zu verpflichten und dafür im Gegenzug nicht alle Ausländerpositionen zu besetzen. Unsere Einheimischen bekommen dadurch weiterhin den Platz, den sie brauchen und den wir ihnen bieten wollen.“ NICK SARACINO und ALEX IERULLO wechseln zum HC Pustertal. Beide gehörten Anfang Mai zur italienischen Nationalmannschaft, die den Aufstieg zur A-WM schafften, beide kommen vom ehemaligen Liga-Rivalen aus Asiago. Der 33-jährige Saracino kam über die NCAA zum Profi-Eishockey, und spielte zunächst in ECHL (183 Spiele, 147 Punkte) und AHL (78 Spiele, 18 Punkte) auf. Erst 29-jährig wagte der Italo-Amerikaner den Sprung nach Europa und landete nach einem Jahr in der Slowakei 2022 in Asiago. Dort punktete der Rechtsschütze kontinuierlich und gehörte zum Führungspersonal. Zu den Playoffs 2025 wechselte Saracino dann zum HC Bozen, nun folgt der „fliegende Wechsel“ innerhalb Südtirols. Alex Ierullo hingegen ist linker Flügelstürmer und gehörte zu den Topskorern von Asiago Hockey, das bekanntlich aus der ICE ausgeschieden ist. Der bald 28-jährige ist direkt aus dem nordamerikanischen Profi-Betrieb nach Asiago gekommen, vorher spielte Ierullo zunächst in in der NCAA, dann ECHL und AHL. Der Italo-Kanadier kommt aus Ontario und bewies seine Skorerqualitäten in der ICE eindrucksvoll, und führte die interne Liste in Asiago 2023/24 sogar an.

Nun folgt der Wechsel im „Doppelpack“ an die Rienz, wo sie mit den Rückennummern 18 (Saracino) und 14 (Ierullo) auflaufen werden. Statement Nick Saracino: “Die Energie der Puschtra Fans macht die Intercable-Arena zu einer der am härtesten zu spielenden Arenen der Liga, weshalb es für mich immer eine besondere Herausforderung war, gegen den HC Pustertal anzutreten. Ich freue mich darauf, Teil der Wölfe-Familie zu werden und meine Leidenschaft für den Eishockeysport in unsere Mannschaft einfließen zu lassen. Wir wollen die Playoffs erreichen und für große Momente sorgen!” Statement Alex Ierullo: „Ich freue mich sehr darauf, in der Intercable Arena aufzulaufen und vor den besten Fans der Liga zu spielen. Ich habe nur gute Dinge über die Stadt Bruneck und den HCP gehört und kann es kaum erwarten, loszulegen! Wir wollen so weit wie möglich kommen, dafür werde ich alles geben!“

Statement Jason Jaspers: „Alex Ierullo ist ein typischer „Playmaking Wing“, der technisch versiert und mit viel Spielwitz ausgestattet vor allem offensive Impulse setzen wird. Nick Saracino hingegen ist ein 2-Wege-Spieler, der punkten kann, aber sich auch nicht zu schade ist, hart zu spielen und nach hinten zu arbeiten. Beide Spieler haben bereits in der Liga bewiesen, was sie drauf haben. Sie werden uns die nötige Kadertiefe geben und unsere Mannschaft sicher bereichern.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV