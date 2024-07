Ilari NÃ¤ckel wird neuer Torwarttrainer beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat einen absoluten Routinier als Nachfolger von Dimitri Pätzold auf der Position des Torwarttrainers verpflichtet. Der Finne Ilari...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat einen absoluten Routinier als Nachfolger von Dimitri Pätzold auf der Position des Torwarttrainers verpflichtet.

Der Finne Ilari Näckel verstärkt ab sofort das Trainerteam um Headcoach Heiko Vogler und ist sowohl für das Torwarttraining bei den Profis, als auch bei den U 20-Junioren verantwortlich. Gerade für den Nachwuchs will der 51-Jährige mit seiner Arbeit wichtige Impulse setzen. In den letzten sechs Jahren arbeitete Näckel in der PENNY DEL für die Grizzlys Wolfsburg und zuletzt für die Kölner Haie.

„Landshut ist ein sehr traditioneller Eishockey-Standort den natürlich jeder kennt. Der EVL hat viele bekannte Spieler hervorgebracht und hat sich für die Zukunft eine Menge vorgenommen. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in Deutschland. Mir gefällt die Mentalität hier und auch das deutsche Eishockey wird immer stärker“, sagt der Skandinavier voller Vorfreude auf seine Aufgabe. Näckel wird Headcoach Heiko Vogler auch in Bezug auf das Videocoaching unterstützen und die Partien des EVL von der Tribüne aus beobachten, um Szenen noch schneller auswerten zu können. Zudem wird Näckel auch die Nachwuchstrainer im Bereich des Torartcoachings unterstützen.

Ansonsten liegt der Fokus natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Torhüterduo Jonas Langmann und Philipp Dietl. „Wir haben ein richtig gutes Torhütergespann. Beide wollen sich unbedingt weiterentwickeln und besser werden. Mit solchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten. Zudem kenne ich auch die Liga gut und weiß was auf uns zukommt. Ich hatte mit Heiko Vogler wirklich sehr gute Gespräche. Wir denken sehr ähnlich darüber, wie man Eishockey arbeitet und Eishockey spielt. Das hilft natürlich enorm. Ich will dabei mithelfen, unsere mittlerweile ambitionierten Ziele in der DEL2 zu erreichen“, erläutert Näckel seine Motivation für den EVL zu arbeiten. Näckel, der aus dem mittelfinnischen Jyväskylä stammt, ist seit fast 25 Jahren als Torwarttrainer im Geschäft und gilt nach langen Jahren in seiner finnischen Heimat als anerkannter Fachmann. Mittlerweile ist er in Deutschland heimisch geworden.

„Ilari ist extrem strukturiert, engagiert und fokussiert, hat in den letzten Jahren auf sehr hohem Niveau gearbeitet und einige seiner Torhüter bis zur Nationalmannschaft begleitet. Er bringt viel Fachkompetenz mit und wird unseren jungen Torhütern enorm weiterhelfen. Eishockey ist seine Leidenschaft. Ilari wird uns helfen, noch professioneller arbeiten zu können. Ich bin mir ganz sicher, dass er eine große Bereicherung für die ganze Organisation sein wird“, erklärt Heiko Vogler die Verpflichtung.