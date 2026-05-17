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IIHF26: Deutschland ohne Ideen und Fortune gegen Lettland 0:2

18. Mai 20262 Mins read22
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DEB Team mit Bauchlandung gegen Lettland
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Zürich. (MR) Lettland als zweiter Gegner für das Deutsche Team ist einer der Gegner, die man schlagen sollte, um dieses Jahr gut abzuschneiden.

Doch Deutschland kam schwer ins Spiel und im Startabschnitt zu keiner wirklich zwingenden Chance. Kristers Gudlevskis im Kasten der Letten musste wenig riskieren bei seinem Eingreifen. Ganz anders sah es für Philipp Grubauer im DEB Gehäuse aus. Nicht nur dass er doppelt so viele Schüsse auf sein Tor bekam, er musste auch die spektakuläreren Saves auspacken. Kurz vor der ersten Pause war es dann soweit, der Schuss von Martins Dzierkals aus der Halbdistanz ging glatt durch, wobei vor Grubauer ein Gerangel im Gange war (19.).

Das Team von Bundestrainer Harry Kreis konnte aus der Reststrafe zu Beginn des zweiten Durchgangs nichts machen, und es blieb dabei, dass die Letten sehr schnell und auch konsequent im Umschaltspiel waren. Früh konnten sie dann eine Strafe gegen Deutschland ausnutzen und zum 2:0 einschießen (25.). Gute Deutsche Kombinationen landeten bei Gudlevskis. Ab der zweiten Spielhälfte wurde Deutschland druckvoller, brachte viel Energie auf das Eis. Allein was fehlte, war der konsequente und vor allem erfolgreiche Abschluss. So wurden mit zwei Toren Rückstand nochmals die Seiten gewechselt.

Lettland macht nicht mehr als nötig

Deutschland nahm den Schwung mit in den Schlussabschnitt, hatte aber noch immer keine Idee, wie Gudlevskis überwunden werden könnte, den man ja aus Bremerhaven genauestens kennt. Die Lettischen Fans feierten mit ihren 6 Trommeln bereits lauthals, vor allem wenn Rudolfs Balcers und Sandis Vilmanis wieder einmal zusammen einen schnellen Konter auf Grubauer liefen. Es blieb dabei – Team Germany vor dem Tor ohne den zündenden Gedanken, auch Geburtstagskind Lukas Reichel konnte sich und das Team nicht beschenken, und Lettland ständig mit dem Schläger dazwischen und daraus folgend oftmals der Konter. Sehr früh zog Kreis den Goalie, doch am Ergebnis sollte sich nichts mehr ändern, sodass die Deutschen noch immer ohne Erfolgserlebnis morgen in das schwere Spiel gegen den Turniergastgeber gehen. Das Spiel gegen die Schweiz startet ebenfalls um 20:20 Uhr.

Es spielten für Deutschland:
30 Philipp Grubauer – 38 Fabio Wagner, 53 Moritz Seider – 40 Alexander Ehl, 65 Marc Michaelis, 72 Dominik Kahun; 6 Kai Wissmann, 12 Eric Mik – 44 Joshua Samanski, 73 Lukas Reichel, 96 Frederik Tiffels; 9 Leon Gawanke, 25 Leon Hüttl – 15 Stefan Loibl, 71 Daniel Fischbuch, 75 Samuel Dove-McFalls; 64 Marcus Weber – 7 Maximilian Kastner, 21 Nico Krämmer, 56 Manuel Wiederer, 62 Parker Tuomie

Die Tore erzielten:
0:1 (18:19) Dzierkals (Batna)
0:2 (24:56) Balcers (Smirnovs) PP1

Strafen: GER – 4 Min.; LAT – 6 Min.

Zuschauer: 6633

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