IIHF verÃ¶ffentlicht Spielplan fÃ¼r die Eishockey-WM 2025 / Deutschland zum Auftakt gegen Ungarn

München. (PM DEB) Der internationale Eishockeyweltverband IIHF hat den Spielplan für die 2025 IIHF- Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden veröffentlicht.

Das Turnier findet von Freitag, den 9. Mai 2025 bis Sonntag, den 25. Mai 2025 an den Austragungsorten Herning (DEN) und Stockholm (SWE) statt.

Die DEB-Auswahl absolviert die Gruppenphase im dänischen WM-Spielort Herning. Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Samstag, den 10. Mai 2025 (16:20 Uhr) auf Ungarn. In der Gruppe B der deutschen Mannschaft befinden sich unter anderem der amtierende Weltmeister Tschechien sowie Vizeweltmeister Schweiz. Weitere Gegner sind: Dänemark, Kasachstan, Norwegen und die USA.

Zum WM-Spielplan auf der Seite der IIHF: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm/schedule

Bundestrainer Harold Kreis zum WM-Spielplan: „Wir treffen in der Gruppenphase auf ein paar andere Nationen im Vergleich zu den Vorjahren, auch die Aufteilung der Spiele ist diesmal unterschiedlich mit dem Start gegen Ungarn und Kasachstan. Wir werden uns entsprechend vorbereiten, um einen guten Start in das WM-Turnier zu haben. Natürlich freuen wir uns schon auf den Vergleich mit Weltmeister Tschechien. Auch das erneute Duell mit der Schweiz wird ein Höhepunkt auch für die Fans, die vor Ort sind oder zuhause mitfiebern. Dennoch ändern die Gegner nichts an unserer grundsätzlichen Vorgehensweise. Wir werden uns auf die Stärken unseres Spiels konzentrieren, um die Vorrunde erfolgreich zu gestalten.“

WM-Spielplan 2025 der Eishockey-Nationalmannschaft

10.05.2025 | 16:20 | Deutschland – Ungarn

11.05.2025 | 16:20 | Deutschland – Kasachstan

13.05.2025 | 16:20 | Norwegen – Deutschland

15.05.2025 | 16:20 | Schweiz – Deutschland

17.05.2025 | 12:20 | USA – Deutschland

19.05.2025 | 16:20 | Deutschland – Tschechien

20.05.2025 | 20:20 | Deutschland – Dänemark