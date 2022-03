IIHF und TISSOT erneuern Partnerschaft

Le Locle. (PM Tissot) Tissot und die IIHF erneuern ihre dauerhafte Partnerschaft mit einer mehrjährigen Verlängerung, die sie 50 Tage vor Beginn der vom...

Le Locle. (PM Tissot) Tissot und die IIHF erneuern ihre dauerhafte Partnerschaft mit einer mehrjährigen Verlängerung, die sie 50 Tage vor Beginn der vom 13. bis 29. Mai in Finnland stattfindenden IIHF Ice Hockey World Championship 2022 bekanntgeben.

Durch diesen Vertrag bleibt Tissot der offizielle Zeitnehmer und die offizielle Uhr für mehrere IIHF Ice Hockey World Championships.

Neben seinem bestehenden Engagement in der IIHF Ice Hockey World Championship bleibt Tissot der offizielle Partner der IIHF sowie der offizielle Zeitnehmer und die offizielle Uhr bei folgenden

IIHF-Meisterschaften:

 IIHF Ice Hockey World Championship Divisionen II und III

 IIHF Ice Hockey World Championships der Junioren

 IIHF Ice Hockey World Championships der Frauen

 IIHF Ice Hockey World Championships der Junioren U18 und IIHF Ice Hockey World Championships der Juniorinnen U18

Der Vertrag führt die langjährige Bindung zwischen der IIHF und Tissot fort, deren Anfänge bis in das Jahr 1996 zurückreichen. Die Fans auf den IIHF-Veranstaltungen sind es gewohnt, während der Spiele die Tissot-Zeittafeln zu sehen und am Ende der Weltmeisterschaft erhalten die besten Spieler aus jedem Team als Anerkennung ihrer Leistung eine Tissot-Uhr. Mit dem neuen Vertrag wird Tissot in den digitalen Kanälen wie die mobile IIHF-App und Kampagnen in den sozialen Netzwerken eingebunden.

„Tissot ist über viele Jahre hinweg ein starker Partner der IIHF gewesen,“ lobte der Präsident Luc Tardif. „Wir sind begeistert, einen offiziellen Zeitnehmer zu haben, der zahlreiche renommierte Sportveranstaltungen unterstützt und sich stark für den internationalen Eishockey-Sport einsetzt.“

Sylvain Dolla, CEO bei Tissot, kommentierte dies folgendermaßen: „Wir freuen uns sehr, diese langjährige Partnerschaft mit der IIHF zu verlängern. Eishockey ist ein Sport, der Geschicklichkeit, Kontrolle und Wendigkeit erfordert – Eigenschaften, die perfekt zu Tissots Know-how, Präzision und sorgfältiger Arbeit passen. Er bietet zudem stundenlange Spannung und Nervenkitzel, wozu wir gerne durch unsere bewährten Zeitmessungsdienstleistungen beitragen.“

Tissot steht bereits seit 1853 im Zentrum der Schweizer Uhrmacherei. Unser Engagement für Kunsthandwerk und Qualität entspricht unserer Leidenschaft für Performance und Präzision. Über die Jahre haben unsere wegweisenden Produkte, wie die legendäre Tissot T-Touch, sowohl Schlagzeilen als auch Geschichte geschrieben. Die bahnbrechende Tissot T-Touch Connect Solar nutzt nachhaltige Solarenergie und verbundene Technologie, um die Privatsphäre sicherzustellen. Sie unterstreicht unseren langjährigen Ruf als „Innovators by Tradition“. Unsere Leidenschaft für den Sport ist konkurrenzlos und unsere Zeitnahmesysteme sind erprobt, getestet und sorgen für Vertrauen bei zahlreichen Sportarten und Sportlern. Im Basketball sind NBA und FIBA, im Radsport die Tour de France, der Giro d’Italia und die Vuelta und im Motorsport der MotoGPTM nur einige der Namen, die sich auf Tissot als offiziellen Zeitnehmer verlassen. Wir bieten innovative und traditionelle Uhren für unsere Kunden, die unser Versprechen für Qualität, Authentizität und Exzellenz schätzen.