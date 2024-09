IIHF, ISU und DEB richten internationale Nachhaltigkeitskonferenz in Berlin aus / Zwölf Beiträge auf der Tagesagenda

München. (PM DEB) Am kommenden Mittwoch, den 11. September 2024, findet die erste gemeinsame, internationale Nachhaltigkeitskonferenz des Eishockeyweltverband (IIHF), der internationalen Eislaufunion (ISU) und...

München. (PM DEB) Am kommenden Mittwoch, den 11. September 2024, findet die erste gemeinsame, internationale Nachhaltigkeitskonferenz des Eishockeyweltverband (IIHF), der internationalen Eislaufunion (ISU) und des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) in Berlin statt.

Unter dem Titel „New Energy for Ice Rinks and Arenas“ werden insgesamt zwölf Redner*innen ihre Erfahrungen und Insights im Rahmen der eintägigen Konferenz präsentieren.

Dabei geht es einerseits um technische Innovationen und infrastrukturelle Ideen, um effiziente Lösungen für Eisaufbereitung und den Betrieb von kleinen wie großen Arenen in der Zukunft zu erarbeiten. Auf der anderen Seite werden spannende Einblicke zu ganzheitlichen Arbeitsweisen präsentiert, um nachhaltige Lösungen in die jeweiligen Organisationsstrukturen zu implementieren. Neben den Vorträgen sind zudem drei Podiumsdiskussionen geplant.

Ziel der Konferenz ist es, Informationen zu neuen Projekten, Methoden und Innovationen zu sammeln, die die nachhaltige und kosteneffektive Weiterentwicklung für die Zukunft des Eissports sicherstellen sollen. Durch die Schaffung einer internationalen Plattform, ermöglicht diese Konferenz den Austausch wertvoller Erkenntnisse und produktive Diskussionen zwischen Besitzern und Betreibern von Eissportanlagen, anerkannten Wissenschaftlern, Beratern, Ingenieuren und Architekten aus der ganzen Welt.

Etwas mehr als 100 Konferenz-Teilnehmer werden in Berlin erwartet. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund statt und beginnt am Mittwochmorgen um 9 Uhr. Nach dem ganztägigen Programm folgt ein gemeinsames Dinner mit allen Vortragenden und Anwesenden.

Gastgeber der Nachhaltigkeits-Konferenz sind die drei genannten Verbände. Für den DEB werden Präsident Dr. Peter Merten und Generalsekretär Claus Gröbner alle Anwesenden begrüßen.

Folgende Beiträge mit den entsprechenden Titeln sind für die Konferenz geplant:

• Chris O’Reilly (Canada), Partner at Brisbin Brook Beynon Architects: “BBB Worldwide Experience in Building Ice Rinks and Latest Trends in Renovated Arenas (Sustainable Approach) and Carbon Zero Projects”

• Simon Schlenker (Germany), Schlenker Architekten, and Yannick Friess (Germany), caldoa GmbH: “CO2 Neutral Ice Power Plant”

• Pieter Clausing (Netherlands), Project Leader Sustainable Ice Rinks, and Policy Advisor to the Dutch Skating Union): “Sustainability of Ice Rinks in the Netherlands”

• Menno Demmenie (Netherlands), PhD candidate WZI/HIMS University of Amsterdam at the intersection of Physics and chemistry: “Why Is Ice Slippery?

• Beert Boomsma (Netherlands), B2 Adv-ice, and Nando Klein (Netherlands), Supro Cooling: “Case Study: Modern Approach to Sustainable Solutions for Ice Making”

• Anne-Cécile Turner (Switzerland), Partner at BloomUP – IIHF and ISU Consultancy Agency: “A Holistic Approach to Sustainability for Ice Rinks”

• Prof. Dr. Eckehard Fozzy Moritz (Germany), Innovationsmanufaktur: “From Insight to Action: A Sustainable Future on Ice”

• Allen Wei (China), Chief Engineer at Airhouse: “Assembly and Benefits from Direct Expansion Ice-Making System”

• Mark Messer (Canada), Director of The Olympic Oval of the Faculty of Kinesiology at the University of Calgary: “Always Moving Forward: Small Steps towards a Better Future”

• Kalervo Kummola (Finland), Mayor of the City of Tampere in Finland and former President of the Finnish Ice Hockey Federation: “Tampere: City of the Best Environment for Ice Arenas and Rinks”

• Mika Sulin (Finland) and Oona Haimi (Finland), both City of Tampere: “Tampere – Home of Hockey”

• Jeff Theiler (USA), COO of the U.S. Ice Rinks Association: “Energy Efficiency and Water Conservation Through Operational Best Practices in the USA”