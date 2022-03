IIHF-Entscheidung fÃ¼r die kommenden Tage erwartet

Wien. (PM ÖEHV) Am gestrigen Montag entschied das IIHF Council Russland und Belarus von sämtlichen bevorstehenden IIHF-Events auszuschließen. Das betrifft auch die A-WM im...

Wien. (PM ÖEHV) Am gestrigen Montag entschied das IIHF Council Russland und Belarus von sämtlichen bevorstehenden IIHF-Events auszuschließen.

Das betrifft auch die A-WM im Mai in Tampere und Helsinki (FIN). Eine Entscheidung, ob Österreich und Frankreich diese beiden Plätze besetzen, wird für die kommenden Tage erwartet.

„Wir sind im ständigen Kontakt und Austausch mit der IIHF zu den Entwicklungen. Ob wir bei der A-WM oder wie ursprünglich geplant bei der WM Division IA spielen werden, ist aktuell offen. Diese und weitere Fragen, wird die IIHF in den kommenden Tagen klären“, erklärt ÖEHV Sportdirektor Herren Roger Bader.

Sobald eine offizielle Entscheidung gefällt wurde, wird der ÖEHV umgehend darüber informieren.

Die Entscheidung des IIHF Council im Wortlaut, nachzulesen auf iihf.com:

• Suspendierung aller russischen und weißrussischen Nationalmannschaften und Vereine von der Teilnahme in allen Alterskategorien und an allen IIHF-Wettbewerben oder -Veranstaltungen bis auf weiteres

• Entzug der Austragungsrechte der IIHF Junioren-Weltmeisterschaft 2023 an Russland.

Diese beiden Maßnahmen wurden vom Council eingeleitet, um die IIHF in die Lage zu versetzen, die Sicherheit der IIHF-Meisterschaften und aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen und Fans zu gewährleisten.

Unter den derzeitigen Bedingungen hat diese Entscheidung Auswirkungen auf die folgenden Veranstaltungen:

• 2022 IIHF Continental Cup (4.-6. März 2022)

Die weißrussische Klubmannschaft HK Gomel wird nicht teilnehmen.

• 2022 IIHF Eishockey-U18-Weltmeisterschaft (21. April-01. Mai 2022)

Russische und weißrussische U18-Herrenmannschaften nehmen nicht teil.

• 2022 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft (13.-29. Mai 2022)

Russische und weißrussische Herren-Nationalmannschaften nehmen nicht teil

• 2022 IIHF Eishockey U18-Weltmeisterschaft der Frauen (Daten werden noch festgelegt)

Russlands U18-Frauennationalmannschaft nimmt nicht teil

• 2022 IIHF Junioren-Weltmeisterschaft (Termine werden noch festgelegt)

Russlands U20-Nationalmannschaft der Herren wird nicht teilnehmen

• 2022 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen (26. August bis 4. September 2022)

Die Frauen-Nationalmannschaft der RGW wird nicht teilnehmen.