IIHF Eishockey-WM 2026 und ihre wichtigsten Fakts

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Die Weltmeisterschaft hat begonnen und wieder einmal steht die Schweiz – ebenfalls Vizeweltmeister – im Mittelpunkt des Eishockeygeschehens. Bereits 2009 waren sie Austrageort und auch 2020 hätte in der Schweiz die WM stattgefunden (Absage wegen Corona). In Zürich und Freiburg kämpfen 16 Nationen in insgesamt 64 Spielen um den Weltmeistertitel. Die Gruppen stehen fest, die Spielorte sind bereit, und der erste Spieltag verspricht bereits so viel Spannung, dass man sofort einschalten will.

Das Format, die Spielorte und der Modus

Die Swiss Life Arena in Zürich ist der Spielort für die Gruppe A und von zwei Viertelfinale, beiden Halbfinale sowie des Bronze- und das Goldmedaillenspiels. Die BCF Arena in Freiburg beherbergt die Gruppenspiele der Gruppe B und zwei Viertelfinalbegegnungen.

Der Modus ist einfach. Jede Mannschaft bestreitet sieben Partien in der Vorrunde, das bedeutet, gegen jeden Gegner wird einmal gespielt. Die ersten 4 in der Gruppe kommen ins Viertelfinale mit dem klassischen K.-o.-System. Teams auf den Plätzen fünf bis sieben scheiden nach der Gruppenphase aus, das letzte Team steigt ab in die Division IA.

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Die Gruppen der WM 2026 im Überblick

Gruppe A in Zürich ist das stärkere Los und gleichzeitig das attraktivere. USA (amtierender Weltmeister), Schweiz (Vizeweltmeisterin und Gastgeberin) sowie Finnland und Deutschland bilden den harten Kern dieser Gruppe. Dazu kommen Lettland, Österreich, Ungarn und Großbritannien. Bereits der Eröffnungstag setzt Akzente: Finnland trifft auf Deutschland (16:20 Uhr), danach folgt das mit Spannung erwartete Duell USA gegen Schweiz, eine direkte Neuauflage des WM-Finales von 2025.

Gruppe B in Freiburg wirkt auf den ersten Blick ruhiger, ist aber ebenfalls hochkarätig besetzt. Kanada, Schweden und Tschechien bilden das Favoritendreieck, ergänzt durch Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien und Italien. Auch hier startet der erste Spieltag mit einem Klassiker: Kanada gegen Schweden: ein Duell, das selten enttäuscht.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

USA reist als Titelverteidiger an, gestärkt durch den ersten WM-Titel seit 1960, gewonnen im Vorjahr gegen die Schweiz. Mit Torwart Connor Hellebuyck verfügen die Amerikaner über einen der verlässlichsten Rückhaltfaktoren im Turnier. Kanada ist traditionell Mitfavorit, auch wenn der finale Kader stark davon abhängt, wann die NHL-Stars nach dem Playoff-Ausscheiden ihrer Klubs freigegeben werden.

Dahinter lauern Schweden, Finnland und Tschechien als ernsthafte Herausforderer: Mannschaften mit Erfahrung, Tiefe und der Fähigkeit, in K.-o.-Spielen zu liefern. Besonderes Augenmerk verdient die Schweiz als Gastgeberin: Als Vizeweltmeister, vor eigenem Publikum in Zürich spielend, hat das Team von Jan Cadieux alle Zutaten für einen tiefen Turnierlauf.

Ein Turnier, das keine Langeweile kennt

Sechzehn Tage, 64 Spiele, ein Champion. Die WM 2026 hat alle Zutaten für ein außergewöhnliches Turnier: klare Favoriten, einen hochmotivierten Gastgeber und Gruppen, in denen jeder Punkt zählt. Russland und Belarus bleiben aufgrund der IIHF-Sanktionen weiterhin ausgeschlossen, das Feld ist stark und in sich fair verteilt. Wer Eishockey liebt, hat allen Grund, bis zum Finale dabei zu bleiben.

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