Ihre Wunschdomain ist nicht verfÃ¼gbar? Hier sind Ihre Optionen

Heutzutage ist es zu einer echten Herausforderung geworden, einen passenden Domainnamen zu finden, der leicht zu merken ist und zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung passt. Der Besitz einer Domain ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit im digitalen Zeitalter. Wenn Sie feststellen, dass die gewünschte Domain bereits vergeben ist, geben Sie nicht auf. Es gibt viele alternative Möglichkeiten, die perfekte Domain zu finden und zu registrieren. In diesem Artikel verraten wir Ihnen 10 Möglichkeiten, die Ihnen bei der Lösung dieses Problems helfen.

Warum ist die Domain wichtig?

Der Domainname spielt nicht nur in Werbematerialien wie Visitenkarten und Broschüren eine Schlüsselrolle, sondern auch in UX, SEO und digitalen Strategien im Allgemeinen. Mithilfe einer Domain können Benutzer Sie schnell finden und verstehen, was Sie tun. Wenn die Domain schwer zu merken ist, Ihr Produkt nicht widerspiegelt oder schwer zu finden ist, riskieren Sie, Besucher und damit Einnahmen zu verlieren.

10 Möglichkeiten, die perfekte Domain zu finden

1. Überprüfen Sie die Domäne

Wenn die Domain bereits vergeben ist, prüfen Sie, ob die Site aktiv ist. Nutzen Sie den WHOIS-Dienst, um herauszufinden, wem eine Domain gehört. Wenn Kontaktinformationen ausgeblendet sind, versuchen Sie, sie auf der Website selbst oder im Abschnitt „Kontakte“ zu finden.

2. Nutzen Sie die Dienste eines Maklers

Wenn der Domaininhaber zum Verkauf bereit ist, können Makler bei der Preisverhandlung helfen. Dienste wie spezialisierte Websites suchen nach Eigentümern und führen Verhandlungen.

3. Fügen Sie Verben hinzu

Die Verwendung von Verben wie „get“ oder „try“ macht die Domain einprägsamer. Zum Beispiel: getproduct.com.

4. Erweitern Sie Ihren Markennamen

Wenn Ihre Marke bereits vergeben ist, fügen Sie dem Namen ein Wort hinzu, das sich auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bezieht. Beispielsweise nutzte Tesla die Domain teslamotors.com bis ich es gekauft habe tesla.com.

5. Verwenden Sie lokale Domains (ccTLDs)

Die .com-Domain ist in den USA beliebt, aber auch in anderen Ländern bevorzugen Unternehmen lokale Endungen, wie zum Beispiel .de in Deutschland oder .ua in der Ukraine.

6. Geben Sie die Geografie an

Wenn Ihr Unternehmen in einer bestimmten Region tätig ist, geben Sie den Namen der Region in die Domain ein. Zum Beispiel, business.berlin oder service.afrika.

7. Kreative Domain-Hacks

Einige Länder bieten einzigartige Domain-Endungen an, die kreativ genutzt werden können. Beispielsweise eignet sich .me für persönliche Websites, während .tv häufig in der Medienbranche verwendet wird.

8. Wählen Sie eine neue Domainendung aus

Es gibt viele neue gTLDs (generische Domains), die perfekt für Ihr Unternehmen sein könnten. Zum Beispiel .shop für Online-Shops oder .tech für Technologieunternehmen.

9. Verwenden Sie Bindestriche oder Zahlen

Obwohl diese Methode nicht jedermanns Sache ist, ermöglicht sie Ihnen, Ihre Schlüsselwörter oder Ihren Markennamen in Ihrer Domain zu behalten. Zum Beispiel: service-24.com oder Produkt1.com.

10. Achten Sie auf einen Domainnamen

Wenn der Domaininhaber nicht bereit ist, die Domain zu verkaufen, können Sie sie mit speziellen Tools überwachen. Dadurch erfahren Sie, ob sich die Situation ändert.

Eine Domain ist gut, aber mehrere sind besser

Wenn Ihnen die perfekte Domain wichtig ist, sollten Sie die Registrierung mehrerer Domains in Betracht ziehen, um Ihre Marke zu schützen und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Befolgen Sie diese Tipps, um eine Domain zu finden oder zu erstellen, die die Grundlage für die erfolgreiche Online-Präsenz Ihres Unternehmens bildet!

Wir wünschen Ihnen, dass Sie die perfekte Domain finden, die die Grundlage Ihres Online-Erfolgs bildet. Jetzt starten – Kaufen Sie eine Qualitätsdomain.