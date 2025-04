Ignaz ist wieder da! Bernhard Ebner schnÃ¼rt die Schlittschuhe wieder fÃ¼r den ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der erste Neuzugang beim ESV Kaufbeuren steht fest – und es handelt sich dabei um einen alten Bekannten: Bernhard Ebner kehrt nach stolzen 13 Spielzeiten bei der Düsseldorfer EG und 599 DEL-Spielen im Gepäck in seine Heimat zurück.

Neben mehreren Einsätzen für die Deutsche Nationalmannschaft kann er auch auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark zurückblicken. Nach seiner Zeit im Nachwuchs beim ESV Kaufbeuren e.V. folgte über den SC Riessersee 2010 der Wechsel zurück zu den Jokern, für die er vor seinem Wechsel zur Düsseldorfer EG zwei Spielzeiten lang die Schlittschuhe schnürte. Ab sofort trägt Bernhard Ebner wieder das ESVK-Trikot mit der Rückennummer 67 und wird in der Joker-Mannschaft der Saison 2025/2026 eine wichtige Säule sein.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zur Rückkehr von Bernhard Ebner: „Wir freuen uns riesig, dass sich Bernhard Ebner entschieden hat, nochmals für den ESVK aufzulaufen. Er ist ein sehr erfahrener Verteidiger und wird im nächsten Jahr ein extrem wichtiger Spieler in der Kabine sein. Zudem ist er ein Spieler, der vorangeht und jungen Spielern zeigen kann, was es heißt, Profispieler zu sein. Wie bereits erwähnt, freuen wir uns sehr, dass er seine Schlittschuhe erneut für den ESVK schnürt.“

Bernhard Ebner über seine Rückkehr zum ESVK: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Patrick Reimer und freue mich nun sehr darauf, noch einmal für den ESVK aufzulaufen. Beim ESVK hatte ich damals die Chance, mich als junger Spieler zu beweisen und den Schritt in die DEL zu gehen, somit schließt sich der Kreis nun wieder.“

