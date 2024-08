IFK Helsinki verteidigt Titel bei der EVZ Prospect Challenge

Zug. (PM EVZ) Vom 14. bis 18. August 2024 fand in Zug die zweite EVZ Prospects Challenge statt. Beim internationalen U20-Turnier kämpften hochkarätige Teams...

Zug. (PM EVZ) Vom 14. bis 18. August 2024 fand in Zug die zweite EVZ Prospects Challenge statt.

Beim internationalen U20-Turnier kämpften hochkarätige Teams aus ganz Europa um den Titel. Der EVZ belegte den dritten Schlussrang.

Nach der erfolgreichen Premiere der EVZ Prospects Challenge im Sommer 2023, kehrten Vorjahressieger IFK Helsinki (FIN), Rögle BK (SWE), HC Bílí Tygři Liberec (CZE) und die GCK/ZSC Lions in den vergangenen Tagen zurück nach Zug in die BOSSARD Arena. Komplettiert wurde das Turnierfeld von Gastgeber EVZ und Red Bull Salzburg (AUT), welche dieses Jahr zum ersten Mal an das internationale U20-Turnier eingeladen wurden.

Den Auftakt zur zweiten Austragung der Prospects Challenge machten Salzburg und der EVZ am Mittwochabend. Die Hausherren konnten die spannende Partie vor fast 300 Zuschauern mit 1:0 für sich entscheiden. Im zweiten Gruppenspiel am Freitagabend musste sich das Team von Head Coach Thomi Derungs dem Titelverteidiger Helsinki mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Damit war klar, dass sich die Zuger am Sonntagmorgen mit den Liga-Konkurrenten GCK/ZSC Lions um den 3. Platz duellieren würden. Nach dem verlorenen kleinen Final vor einem Jahr revanchierten sich die U20-Elit des EVZ mit einem überzeugenden 7:3-Sieg und sicherten sich den dritten Rang.

Auch die Final-Begegnung war eine Reprise von 2023: Rögle BK aus Schweden wollte Helsinki wie schon vor einem Jahr fordern, musste sich nach drei Gegentreffern im Schlussabschnitt schlussendlich aber mit 0:3 geschlagen geben. Damit verteidigten die Finnen ihren Titel und durften den EVZ Prospects Challenge Pokal – überreicht von EVZ Spieler Fredrik Olofsson – auch heuer in die Höhe stemmen. In den Platzierungsspielen um Rang 5 und 6 behielt Liberec gegen Salzburg die Oberhand.

«Für uns ist die Prospects Challenge eine super Möglichkeit, uns mit internationalen Top-Teams zu messen, und so auch eine andere Spielkultur kennenzulernen», sagt Thomi Derungs, Head Coach EVZ U20-Elit. Am Samstagnachmittag fand für die Verantwortlichen aller Mannschaften erstmals auch eine Coaches Clinic mit Referaten von EVZ Head of Development Ted Suihkonen und Adam Bengtsson, Head Coach von Rögle BK, statt. «Das bot die ideale Gelegenheit, sich mit den anderen Trainern auszutauschen und voneinander zu lernen.»

Auch Roli Schmid, Leiter The Hockey Academy und OK-Präsident der EVZ Prospects Challenge, zieht ein positives Fazit: «Wir durften über die letzten fünf Tage in Zug tolles und hochstehendes Eishockey auf höchstem Juniorenniveau geniessen. Wir möchten uns bei allen Teams und deren Betreuern, allen Sponsoren und Offiziellen bedanken. Ohne Sie wäre ein solches Turnier nicht möglich. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den zahlreichen Zuschauern. Sie boten den Spielern eine würdige Kulisse. Im Namen des EVZ und des Organisationskomitees gratuliere ich IFK Helsinki zur Titelverteidigung und hoffe, dass wir sie auch in einem Jahr wieder bei uns begrüssen dürfen.»