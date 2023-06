Identifikationsfigur bleibt in Rostock!

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas freuen sich sehr über die Vertragsverlängerung von Kilian Steinmann. Der junge Stürmer wird eine weitere Saison für Rostock...

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas freuen sich sehr über die Vertragsverlängerung von Kilian Steinmann.

Der junge Stürmer wird eine weitere Saison für Rostock auf Torejagd gehen – und sicher auch den einen oder anderen harten Check fahren.

Sicher vielen in Erinnerung geblieben: Sein Traumtor beim 3:1-Sieg gegen Tilburg.

Doch Kilian – Spitzname Killer – ist nicht nur auf dem Eis eine Bereicherung für die Mannschaft. Der 21-Jährige!!! übernahm auch in der vergangenen Saison viel Verantwortung als Nachwuchstrainer. Bei den jungen Piranhas ist Killer längst mehr als ein Spieler. Sondern ein Vorbild.

Mit seinem lockeren Gemüt, seinem Charakter auf dem Eis und seiner Hingabe für die Piranhas hat sich der gebürtige Erdinger den Status einer kleinen Identifikationsfigur erarbeitet.

Das Tolle: Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit.

Kilian, der mehrere Angebote aus der Oberliga-Süd ablehnte, möchte folgende Worte an die Anhänger richten:

“Liebe Fans,

Rostock ist für mich eine zweite Heimat geworden. Ich freue mich unfassbar auf euch und auch auf die Stadt. Auf meine dritte Saison als Piranha!

Gerne erinnere ich mich an die volle Halle beim letzten Heimspiel. Obwohl ich verletzt war, hatte ich Gänsehaut. Dieser Abend zeigt, was wir gemeinsam erreichen können, wenn wir unsere Leidenschaft auf das Eis bringen.

Für mich persönlich heißt das: Ich will den nächsten Schritt machen und meine Rolle als junger Spieler ablegen. Ich möchte allen zeigen – besonders den Gegnern – was es heißt, ein Rostocker zu sein.

