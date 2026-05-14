Identifikationsfigur bleibt in der Domstadt

Regensburg. (PM Eisbären) Es geht ins neunte gemeinsame Jahr: Die Eisbären Regensburg verlängern den Vertrag von Stürmer Constantin Ontl.

Der 27-Jährige, der mit bislang 394 Spielen für die Domstädter bereits auf Rang 14 der meisten Einsätze in der Historie des Klubs steht, gilt als Identifikationsfigur und Fan-Liebling des Eishockey-Zweitligisten. Insgesamt kommt der Offensivmann bis dato auf 229 Scorerpunkte im rot-weißen Trikot (98 Tore und 131 Vorlagen).

Ontl machte seine ersten Schritte auf dem Eis in seiner Geburtsstadt Bad Tölz. Dort durchlief er alle Nachwuchsteams des EC Bad Tölz und schaffte als Leistungsträger in der DNL und Nachwuchsnationalspieler auch den Sprung ins Profi-Team. 2016/2017 kam er für die „Löwen“ bereits in der Oberliga zum Einsatz, nach deren Aufstieg war er dann 2017/2018 Bestandteil des DEL-2-Kaders. Im Laufe dieser Saison folgte dann der Wechsel zum damaligen Ligakonkurrenten Bayreuth – und am Ende der Spielzeit der Sprung nach Regensburg.

Mit den Oberpfälzern holte Ontl seither nicht nur Hauptrunden-Meisterschaften in der Oberliga, den Drittliga-Titel mitsamt DEL-2-Auftsieg (2022) und dort auch den sensationellen Zweitliga-Titel 2024 – er war auch wichtiger Bestandteil der Teams, die zwei Mal den Klassenerhalt im deutschen Unterhaus erkämpften. In der jüngst erst im Play-off-Halbfinale gegen den späteren Meister zu Ende gegangenen Spielzeit fungierte Ontl dabei auch regelmäßig als einer der Assistenzkapitäne. Der Angreifer selbst freut sich, in der Domstadt bleiben zu können. Er wendet sich mit einigen Worten direkt an die Eisbären-Fans:

„Liebe Eisbären-Fans,

Ich bin unglaublich stolz und dankbar, meinen Vertrag zu verlängern und weiterhin Teil dieser Mannschaft zu bleiben. Eure Unterstützung im Stadion und von zuhause aus bedeutet uns mehr, als ich in Worte fassen kann.

Gemeinsam haben wir schon viele unvergessliche Momente erlebt und ich verspreche euch: Ich werde weiterhin alles geben, um mit diesem Team neue Erfolge zu feiern.

Danke für euren Rückhalt, eure Leidenschaft und eure Treue. Bis bald in der Donau-Arena!

Euer Consti“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.

Sturm: Samuel Payeur, Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause, und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).