Identifikationsfigur bleibt dem Rudel treu â€“ Alexander Killinger geht in sein neuntes Jahr beim MEK

München. (PM MEK) Volle Power für die Luchse! Dieses Motto lebt Alexander Killinger seit seiner ersten Eiszeit mit den Luchsen.

Die Identifikationsfigur wird auch im kommenden Winter die Farben der seiner Heimatstadt beim Münchner EK repräsentieren.

Killinger und der Münchner Eishockeyklub – diese Namen koexistieren schon so lange, dass sich niemand die einen ohne die anderen vorstellen kann. Während Karin und Alfons Killinger sich in ihren Funktionen als Vorstände, Betreuer und gute Seelen des Vereins um diverse Aufgaben abseits der Spielfläche kümmern, gibt ihr Sohn Alexander auf dem Eis alles für seine Mannschaft. Geht es nach uns, kann es noch für viele Jahre gerne so weitergehen.

Alexander ist ein Kind der Landeshauptstadt und hat entsprechend bisher ausschließlich für Münchner Vereine seine Schlittschuhe geschnürt. Im Nachwuchs des EHC München machte er seine ersten Schritte auf dem Eis und durchlief dort anschließend alle Nachwuchsmannschaften. Auch sein Herrendebüt absolvierte er im Münchner Olympiastadion als Spieler der 1B-Mannschaft des EHC. Nach zwei Jahren mit der zweiten Mannschaft seines Ausbildungsvereins ging es im Sommer 2016 schließlich zum Münchner EK.

In jeder Saison, die Alexander im Luchsrudel verbrachte, präsentierte er sich stets als ausgezeichneter Sportsmann. Besonders in Sachen Fleiß und Präsenz legt der Verteidiger Jahr für Jahr ein hohes Pensum hin. Es müssen sich Himmel und Erde bewegen, damit er auch nur eine Mannschaftsveranstaltung verpasst. Das Münchner Kindl glänzt jedoch nicht nur mit seiner Anwesenheit, sondern auch mit seinen Leistungen. In jeder Sekunde auf dem Eis bringt er hundertprozentigen Einsatz und ist sich definitiv nicht zu schade, dorthin zu gehen, wo es weh tut. Das beste Beispiel hierfür sind seine mittlerweile bestens bekannten, brettharten Hits. In der Offensive hat Alexander knallharte Schlagschüsse in seinem Repertoire und ist definitiv nicht zu schüchtern, um diese einzusetzen.

Auch im vergangenen Winter stellte der Leader all diese Fähigkeiten unter Beweis. Nach einer starken Vorbereitungsphase zogen zwar aufgrund einer potenziell langwierigen Verletzung kurz dunkle Wolken auf. Ein außergewöhnlich schneller Heilungsprozess sorgte jedoch dafür, dass Alexander schon im Dezember wieder Punktspiele mit dem Luchsrudel bestreiten konnte. Als fester Bestandteil der Münchner ersten Reihe ging Alexander wie gewohnt voller Leidenschaft voran und trug einen großen Anteil zur sattelfesten Münchner Defensive bei. Trotz seiner Verletzung absolvierte er dreizehn Pflichtspiele, in denen er vier Vorlagen erzielen konnte.

Dass Alexander auch im kommenden Winter für die Luchse auflaufen wird, dürfte nur die Wenigsten überraschen. Dennoch sollte die Zusage nicht als selbstverständlich betrachtet werden. Schließlich gibt es nicht viele Spieler, die sich dermaßen mit ihrem Verein identifizieren wie der gebürtige Münchner. Es ist uns eine große Freude, zusammen mit dir in einen weiteren Winter zu gehen, Killi!