Identifikationsfigur bleibt an Bord: Dennis Lüdke geht in seine 15. Saison beim Grefrath Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Kontinuität, Vereinstreue und Einsatzbereitschaft – Eigenschaften, die Dennis Lüdke seit Jahren auszeichnen.

Auch in der kommenden Regionalliga-Saison wird der inzwischen 33-jährige Angreifer das Trikot des Grefrath Phoenix tragen. Mit seiner Vertragsverlängerung geht der Stürmer in seine inzwischen 15. Spielzeit für die erste Mannschaft der Grefrather EG – und das ohne jemals für einen anderen Verein gespielt zu haben.

Seit der Vereinsgründung im Jahr 2010 ist Lüdke ein fester Bestandteil des Phoenix und hat sich längst zu einer echten Identifikationsfigur entwickelt. Der Angreifer mit der Rückennummer 17 absolvierte bislang 196 Pflichtspiele für die erste Mannschaft und steuerte dabei 117 Scorerpunkte (55 Tore, 72 Assists) bei. Damit belegt er aktuell Rang elf der ewigen vereinsinternen Scorerliste. Die Top Ten sind zum Greifen nah – doch der Wert des regelrechten „Grefrather Jung“ für die Mannschaft geht weit über Statistiken hinaus.

Lüdke gilt als absoluter Mentalitätsspieler, übernimmt Verantwortung auf und neben dem Eis und stellt sich jederzeit kompromisslos in den Dienst der Mannschaft. Eigenschaften, die auch Cheftrainer Tilo Schwittek besonders schätzt.

„Dennis ist ein super wichtiger Spieler für uns – sowohl auf dem Eis als auch daneben. Mit seiner Disziplin und seiner Physis unterstützt er das Team perfekt. Er passt hervorragend in unsere Altersstruktur und zu unserer Spielidee. Wir freuen uns sehr, dass uns Dennis mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt und weiterhin den Kern unserer Mannschaft bildet“, betont der GEG-Coach.

Auch Dennis Lüdke selbst blickt mit großer Vorfreude auf die neue Saison.

„Ich bin fit, hochmotiviert und freue mich riesig auf die neue Saison! Ich bin gespannt auf die Ideen des neuen Trainerteams und darauf, diese gemeinsam als Mannschaft aufs Eis zu bringen.

Ein riesiges Dankeschön geht an unsere Fans – euer unglaublicher Support ist einfach Wahnsinn und bedeutet uns unheimlich viel. Ich freue mich darauf, euch auch in der kommenden Saison wieder alles zurückzugeben. Auf geht’s!“

Neben der Personalie steht inzwischen auch der Spielplan der neuen Regionalliga-Saison fest. Der Grefrath Phoenix startet am Sonntag, 11. Oktober, um 19:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die RealStars Bergisch Gladbach in die Spielzeit. Eine Woche später, am 18. Oktober (19:30 Uhr), empfangen die Blau-Gelben die Rockets Diez-Limburg, bevor am 25. Oktober (19:00 Uhr) das erste Auswärtsspiel bei den Dinslakener Kobras ansteht.

Mit Dennis Lüdke bleibt dem Grefrath Phoenix nicht nur ein erfahrener Leistungsträger erhalten, sondern auch ein Spieler, der den Verein seit seiner Gründung wie kaum ein anderer verkörpert. Eine Geschichte, die in der kommenden Saison um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dennis Lüdke @ Elite Prospects

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