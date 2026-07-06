„Ich werde alles für das weiß-rote Trikot geben“ – Enrico Larcher verlängert bei den Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem italienischen Verteidiger Enrico Larcher für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Der 22-Jährige steht damit vor seiner zweiten Saison in Bozen, nachdem er in seinem ersten Jahr 39 Einsätze absolviert hatte.

Mit Larcher wollen die Foxes weiterhin in die Entwicklung einer jungen Linie investieren, die sich immer mehr Platz erarbeiten und für den Kader wichtig werden soll. Der Verteidiger aus Venetien pendelte in der vergangenen Saison zwischen dem Trikot der Foxes, mit denen er auch in der Champions Hockey League auflief und am 14. November 2025 gegen Olimpija Ljubljana seinen ersten Assist verbuchen konnte, und jenem von Meran in der AlpsHL. In 43 Einsätzen mit den Adlern erreichte Larcher das Finale gegen Gröden und sammelte dabei 1 Tor und 14 Assists. Zudem absolvierte er 4 Freundschaftsspiele mit der A-Nationalmannschaft.

„Mein erstes Jahr in Bozen hat mir die Möglichkeit gegeben, mich an ein höheres Niveau zu gewöhnen. Vor allem in der Champions Hockey League konnte ich auch gute Eiszeit sammeln“, erklärt Larcher. „Ich bin glücklich, zurückkehren und diesen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können: Ich werde alles für das weiß-rote Trikot geben und freue mich schon darauf, alle Fans wiederzusehen.“

Die Karriere

Larcher wurde am 17. Juni 2004 in Pieve di Cadore geboren und wuchs im Nachwuchsbereich seines Heimatortes auf, bevor er ab 2019 das Trikot von Cortina trug. Bereits 2020 gab er dort sein Debüt in der ersten Mannschaft in der Alps Hockey League. Danach blieb er im Schatten der Tofane und absolvierte insgesamt 224 Spiele, in denen er 3 Tore und 34 Assists erzielte. Zudem gewann er zwei italienische Meistertitel und einen italienischen Supercup.

Larcher gehörte fest zum Kreis der italienischen Nachwuchs-Nationalmannschaften. In der Saison 2021/22 spielte er sowohl bei der U18-Weltmeisterschaft der Division IB, bei der er als bester Spieler der Azzurrini ausgezeichnet wurde, als auch bei der U20-Weltmeisterschaft der Division IIA. Bei letzterer gelang ihm mit dem Gewinn der Goldmedaille der Aufstieg; außerdem war er der punktbeste Verteidiger des Turniers (5 Punkte) und der Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert (+7). Anschließend nahm er an zwei weiteren U20-Weltmeisterschaften der Division IB teil und wurde erneut als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Enrico Larcher @ Elite Prospects