„Ich spÃ¼re hier enormes Vertrauen“ – Schwenninger Wild Wings verlÃ¤ngern mit NationalstÃ¼rmer vorzeitig bis 2026

Sehr gute Neuigkeiten vor dem morgigen Saisonstart. Die Wild Wings und Alexander Karachun verständigen sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

In seinen bisherigen 88 Spielen im Trikot der Neckarstädter sammelte der Linksschütze mit der Nummer 47 stolze 55 Scorerpunkte, aufgeteilt in 27 Tore und 28 Vorlagen. Der 28-jährige Powerforward spielte sich mit seinen Leistungen im Trikot der Wild Wings auch in den Fokus der Nationalmannschaft und konnte bei der WM 2022 mit 3 Punkten in 5 Spielen seinen Status als Nationalspieler absolut untermauern.

„Ich spüre hier enormes Vertrauen sowie große Unterstützung und will mit den Wild Wings erfolgreich sein. Man merkt, dass sich der Club immer weiter und zum Positiven entwickelt. Deshalb möchte ich mit meiner Leistung ein Teil davon sein, wenn sich die Ergebnisse, in Form von Erfolgen, zukünftig einstellen“, unterstreicht Alexander Karachun seine Ambitionen mit den WILD WINGS.

Bereits vor einigen Monaten verständigte sich Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner mit dem Spieler und seinem Management auf eine Ausdehnung des noch gültigen Arbeitspapiers um ein weiteres Jahr: „Wir haben uns tatsächlich schon im Sommer geeinigt und wollten jetzt diese absolut guten Nachrichten noch vor dem Saisonstart auch an unsere Fans kommunizieren. Alexander Karachun ist ein wichtiger Baustein in unserem Team und wir wollen mit ihm als Leistungsträger gemeinsam die nächsten Schritte in Angriff nehmen.“

