„Ich mÃ¶chte meinen Teil dazu beitragen, dass wir jedes Jahr die Chance haben, Meister werden zu kÃ¶nnenâ€œ – Warum die EisbÃ¤ren und Manuel Wiederer langfristig verlÃ¤ngert haben

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die langfristige Vertragsverlängerung mit Stürmer Manuel Wiederer bekanntgeben.

Der deutsche Nationalspieler und Vizeweltmeister von 2023 hat seinen Kontrakt beim Hauptstadtclub vorzeitig um weitere drei Jahre verlängert. Wiederers neues Arbeitspapier läuft nun bis 2028.

¬Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Wir freuen uns sehr über die langfristige Vertragsverlängerung mit Manuel Wiederer. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine. Meiner Meinung nach gehört Manuel zu besten Defensivstürmern unserer Liga, der zudem auch regelmäßig punktet. Mit seinem steten Einsatz ist er ebenso ein Vorbild für unseren jungen Spieler, denen er immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Daher sind wir froh, Manuel in den kommenden Jahren in unserem Team zu haben.“

„Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich die nächsten vier Jahre bei den Eisbären Berlin spielen werde. Deutscher Meister, beziehungsweise Rekordmeister, wird man nur durch großartige Arbeit und vollen Einsatz jeder einzelnen Person im Club. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir jedes Jahr die Chance haben, Meister werden zu können“, sagt Manuel Wiederer.

Der gebürtige Deggendorfer, der von den San Jose Sharks gedraftet wurde, geht in seine vierte Spielzeit mit dem Hauptstadtclub. Zuvor lief er unter anderem für die Straubing Tigers in der PENNY DEL sowie die San Jose Barracuda in der American Hockey League auf. In den letzten drei Jahren gewann der 27-Jährige mit den Eisbären zweimal die Deutsche Meisterschaft. Insgesamt bestritt der Rechtsschütze für die Berliner 172 DEL-Partien, in denen er 29 Tore erzielte und 28 Vorlagen gab. Für Deutschland bestritt der Stürmer bislang zwei Weltmeisterschaften und feierte mit der Nationalmannschaft im Jahr 2023 den Gewinn der WM-Silbermedaille.