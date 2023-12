â€žIch mÃ¶chte das Team auf das Niveau heben, auf das es gehÃ¶rtâ€œ – Selber WÃ¶lfe haben einen neuen Headcoach

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sind nach der Beurlaubung von Sergej Waßmiller auf der Suche nach einem neuen Headcoach schnell fündig...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sind nach der Beurlaubung von Sergej Waßmiller auf der Suche nach einem neuen Headcoach schnell fündig geworden.

Der 49-jährige Austro-Kanadier Ryan Foster soll nun das Wolfsrudel in die Pre-Playoffs führen. Foster war außer in seiner Wahlheimat Österreich auch schon in Deutschland bei den Saale Bulls Halle und den Tölzer Löwen als Cheftrainer aktiv.

Seit 24 Jahren in der Wahlheimat Österreich

Der gebürtige Kanadier Ryan Foster kam als Spieler in der Saison 1999/2000 nach Österreich und blieb dort 14 Jahre lang als Stürmer für Zell am See, Villach, Dornbirn, Klagenfurt, Lustenau und Feldkirch aktiv. In der Alpenrepublik sammelte er anschließend auch seine ersten Erfahrungen als Trainer. So war er unter anderem Co-Trainer in der EBEL als auch Headcoach in der Alps-Hockey-League. In den letzten sechs Jahren verantwortete Ryan Foster, der fließend Deutsch spricht, die sportlichen Geschicke der Saale Bulls Halle und der Tölzer Löwen als Cheftrainer.

Vertrag bis Saisonende mit Verlängerungsklausel

„Wir waren uns mit Ryan Foster sehr schnell einig. Er erfüllt das Anforderungsprofil, das wir zusammen mit unserem zukünftigen Geschäftsführer und Sportlichen Leiter Sven Gerike erstellt haben, vollständig. Ryan brennt für seine Aufgabe und hat uns in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, überzeugt. Sven Gerike kennt Ryan sowieso schon lange und auch sehr gut“, begründet geschäftsführender Gesellschafter Thomas Manzei die schnelle Entscheidung für den Austro-Kanadier. Ryan Foster wird mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet, der sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, wenn die Selber Wölfe nach Ende der Hauptrunde mindestens einen Pre-Playoff-Platz erreicht haben. Bereits am kommenden Freitag wird der neue Headcoach beim Auswärtsspiel der Selber Wölfe beim ESV Kaufbeuren hinter der Bande stehen.

„Ich möchte das Team auf das Niveau heben, auf das es gehört“

Ryan Foster lebt seit vielen Jahren in Österreich und hat seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Familie im Raum Klagenfurt. Nach Selb anreisen wird der 49-Jährige aber nicht aus Österreich, sondern aus Kanada, wo er aktuell seinen Sohn besucht, der dort Eishockey spielt. „Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, die mir hier in Selb geboten wird. Ich möchte in der DEL2 als Trainer überzeugen und mir einen Namen in der Liga machen. Zudem sehe ich sehr viel Potenzial im Mannschaftskader und möchte das Team auf das Niveau heben, wo es meiner Meinung nach hingehört. Darüber hinaus ist die Liga sehr ausgeglichen. Alles im allem ist das eine sehr reizvolle Aufgabe für mich“, brennt der neue Headcoach der Selber Wölfe förmlich für seine neue Aufgabe. Neu für ihn ist auch die Tatsache, dass er mit Lanny Gare zukünftig einen Co-Trainer an seiner Seite hat: „Dafür bin ich sehr dankbar. Einen Co-Trainer zu haben, ist für mich Luxus. Lanny wird eine tragende Rolle spielen. Gerade jetzt in der ersten Zeit, wird er mir enorm helfen können, um das Team und die Liga kennenzulernen. Das ist ein enormer Vorteil, dass ich auf sein Wissen und seine Erfahrung zurückgreifen kann. Ich habe Lanny schon als Spieler sehr geschätzt und freue mich sehr darauf, ihn jetzt als Co-Trainer an meiner Seite zu haben. Wie wir uns dann zukünftig die Aufgaben aufteilen, werden wir noch abstimmen.“ Ryan Foster wird bereits am Dienstag in Selb ankommen, um dann am Mittwoch das Team kennenzulernen: „Nick Miglio und Michel Weidekamp kenne ich noch aus unserer gemeinsamen Zeit in Halle. Um auch alle anderen schnell kennenzulernen, werde ich viele Einzelgespräche führen. Genauso wichtig ist es für mich, schnell herauszufinden, warum die Mannschaft zuletzt ihr Potenzial nicht abrufen konnte.“ Auch bezüglich der letzten Fragestellung erhofft sich der neue Wölfe-Dompteur die Unterstützung seines Co-Trainers, wobei sich Ryan Foster natürlich auch ein eigenes umfassendes Bild von der Mannschaft machen möchte.

Die Selber Wölfe freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ryan Foster und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen Aufgaben!