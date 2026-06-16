„Ich konnte mich schnell für die Steelers entscheiden“ – Bietigheim angelt sich Torwarttalent Dean Döge

Bietigheim. (PM Steelers) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 können einen vielversprechenden Neuzugang auf der Torhüterposition begrüßen.

Dean Döge wird in der kommenden Saison das Trikot der Steelers tragen. Der am 27.11.2005 in Buxtehude geborene Schlussmann zählt zu den talentierten deutschen Nachwuchstorhütern und möchte in Bietigheim den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Mit einer Körpergröße von 1,85 Metern, einem Gewicht von ca. 82 Kilogramm, bringt der Linksfänger ideale Voraussetzungen mit ins Ellental.

Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Dean beim Hamburger SV, ehe er in den Nachwuchs der Eisbären Juniors Berlin wechselte. Dort durchlief er die Altersklassen U17 und U20 und sammelte wertvolle Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau. Zur Saison 2023/24 schloss er sich dem Iserlohner EC an und überzeugte in der DNL mit starken Leistungen. Parallel dazu kam er zu ersten Einsätzen im Seniorenbereich beim Herner EV in der Oberliga Nord.

In der vergangenen Spielzeit stand der junge Goalie für die Herne Miners in der Oberliga Nord zwischen den Pfosten und gehörte zudem zum erweiterten Kader des EC Bad Nauheim. Damit sammelte er weitere wichtige Erfahrungen in einem professionellen Umfeld und entwickelte sich kontinuierlich weiter. Nun folgt der nächste Karriereschritt bei den Steelers.

Zu seinem Wechsel sagt Dean Döge: „Ich freue mich sehr ein Teil der Steeler Familie zu werden, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich konnte mich schnell für die Steelers entscheiden, weil mir das ganze Konzept sehr zugesagt hat. Vor allem freue ich mich schon riesig vor den Fans im Stadion spielen zu dürfen und eine tolle und erfolgreiche Saison mit dem Team zu haben.“

Mit Dean Döge gewinnen die Steelers einen ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Torhüter, der trotz seines jungen Alters bereits mehrere renommierte Nachwuchsstationen durchlaufen und erste Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt hat. Seine Ruhe, sein großes Entwicklungspotenzial und seine professionelle Einstellung machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für das Team.

Dean Döges Karriere

Source: Dean Döge @ Elite Prospects

154 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro