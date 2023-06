„Ich kenne auch die Atmosphäre und die Leidenschaft, die die Fans in der Stadt für das Team haben“ – Fix: Vinny Saponari wird ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Jetzt ist es fix: Die Eispiraten Crimmitschau haben Vinny Saponari verpflichtet! Der deutsch-amerikanische Mittelstürmer wechselt von den Augsburger Panthern aus der...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Jetzt ist es fix: Die Eispiraten Crimmitschau haben Vinny Saponari verpflichtet!

Der deutsch-amerikanische Mittelstürmer wechselt von den Augsburger Panthern aus der DEL in den Sahnpark und erhält hier einen Vertrag für die kommende Spielzeit 2023/24. Der ehemalige NHL Draft Pick erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 74.

„Ein weiterer wichtiger ‚Baustein‘ für die neue Saison hat unterschrieben und wir liegen gut im Plan. Ich hoffe, wir können den Fans ein erfolgreiches Eishockey in der neuen Saison präsentieren und damit auch wieder mehr Zuschauer gewinnen“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Gedraftet von den Atlanta Trashers im Jahr 2008, spielte Vinny Saponari in der Folge fast ausschließlich in der AHL und der ECHL. 2016 wagte der 1,84 Meter große und 92 Kilogramm schwere Offensivmann schließlich erstmals den Schritt nach Europa. Für die Frisk Asker besttritt Saponari insgesamt 87 Partien im norwegischen Oberhaus und erzielte dabei 30 Tore und 67 Vorlagen. Hinzu kam die Erfahrung von 15 weiteren Extraliga-Partien beim HC Sparta Prag.

2018 schnürte sich der mittlerweile 33-Jährige erstmals die Schlittschuhe in Deutschland. Für die Krefeld Pinguine und die Augsburger Panther, für welche er in den vergangenen beiden Spielzeiten auflief, erzielte Saponari 32 eigene Treffer und 58 Vorlagen in 186 DEL-Partien. Für die Kassel Huskies bestritt der Deutsch-Amerikaner während der Spielzeit 2020/21 zudem weitere 31 DEL2-Spiele, erzielte neun Tore und 27 Assists, verpasste mit den Schlittenhunden letztlich aber nur denkbar knapp den Aufstieg in die DEL.

„Ich habe mich für Crimmitschau entschieden, weil ich begeistert bin von dem, was hier aufgebaut werden soll. Ich habe gute Gespräche mit Jussi Tuores über seine Ziele geführt und darüber, wo er mich im Team sieht und welchen Einfluss ich auf den Club haben kann. Ich kenne auch die Atmosphäre und die Leidenschaft, die die Fans in der Stadt für das Team haben, und es reizt mich, wenn ich weiß, dass ich vor einem lauten und leidenschaftlichen Publikum spielen kann! Ich freue mich auf den Start und die Arbeit für eine, wie ich glaube, sehr erfolgreiche und spaßige Saison in Crimmitschau“, sagt Vinny Saponari.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

