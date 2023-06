„Ich habe große Lust auf Iserlohn“ – Ben Thomas komplettiert Roosters-Defensive / Lennard Nieleck zur U20 eingeladen

Iserlohn. (PM Roosters / EM) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Aus der finnischen Liiga wechselt Ben Thomas...

Iserlohn. (PM Roosters / EM) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben einen weiteren Verteidiger verpflichtet.

Aus der finnischen Liiga wechselt Ben Thomas an den Seilersee und nimmt die letzte Planstelle in der Defensive ein.

In der vergangenen Saison wurde der 27-jährige mit Tappara finnischer Meister und gewann die Champions Hockey League.

„Ben liebt das körperliche Spiel in der Defensive, kann aber auch in der Offensive Akzente setzen. Dazu ist er ein sehr mobiler Verteidiger und läuferisch stark.“, so Christian Hommel, sportlicher Leiter der Roosters. „Wir freuen uns, einen Spieler seiner Qualität von einem europäischen Topclub verpflichten zu können.“

Thomas begann seine Karriere in seiner Heimatstadt bei den Calgary Hitmen in der kanadischen Nachwuchsliga WHL.

2014 wurde er in der vierten Runde von den Tampa Bay Lightning gedraftet. Nach dem Abschluss seiner Juniorenzeit bei den Vancouver Giants unterschrieb er bei der Organisation der Lightning einen mehrjährigen Vertrag. In 319 AHLSpielen erzielte der Rechtsschütze 101 Punkte für die Syracuse Crunch, 2020/21 stand er in fünf NHL-Spielen auf dem Eis.

Im Sommer 2021 entschied sich der Kanadier für einen Wechsel nach Europa. Nach Stationen bei den schwedischen Erstligisten Leksands und Eishockey Nationalspieler Tobias Rieder ist mit Vaxjö im schwedischen Titelkampf – Das sagt der Ex-NHL Profi zu einer WM Teilnahme schloss er sich Tappara Tampere an. Mit dem finnischen Spitzenteam wurde der 1,85 m große Verteidiger in seiner Premierensaison auf Anhieb Meister in der Liiga und holte den Titel in der Champions Hockey League.

„Ich habe große Lust auf Iserlohn. Der Weg der strukturellen Neuausrichtung des Teams hat mich überzeugt: Harte Arbeit auf dem Eis entspricht genau meiner Spielphilosophie. Auch gab es viel positives Feedback von ehemaligen Spielern. Ich weiß, dass die Roosters ein kleinerer Standort sind – aber das muss ja nicht so bleiben“, freut sich der Neuzugang auf seine Aufgabe im Sauerland.

Die Karriere von Ben Thomas in Zahlen

Baptiste kommt nicht, Nieleck mit der U20 in Füssen

Der in der letzten Saison für die Kölner Haie spielende Angreifer Nick Baptiste wird nicht, wie von einigen Medien gemutmaßt, Teil des Roosters-Teams 23/24. Baptiste spielte in der Saison 21/22 für Ilves Tampere in der finnischen Liiga. Nach einem Jahr in der Domstadt folgt nun der Wechsel zurück nach Tampere. Allerdings nicht zu Ilves, sondern zum Lokalrivalen Tappara Tampere.

Iserlohns Angreifer Lennard Nieleck (19) wird ab dem 26. Juni in Füssen an einem Lehrgang der DEB U20 Nationalmannschaft teilnehmen.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2023/2024 nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Kevin Reich, Jonas Neffin, Finn Becker.

Verteidigung: Ben Thomas (CAN), Mitch Eliot (USA/CAN), Emil Quaas, Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile.

Angriff: Tyler Boland (CAN), Marcel Barinka, Balazs Sebök (HUN), Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck.

Headcoach: Greg Poss (USA)

Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN)

Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)

