„Ich habe echt â€˜ne Menge tolle Erinnerungen sammeln dÃ¼rfen“ – Victor Svensson sagt der DEG nach fÃ¼nf Jahren HejdÃ¥

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG muss den ersten Abgang nach der Spielzeit 2023/24 vermelden: Victor Svensson wird die Rot-Gelben nach fünf Jahren verlassen.

Der Schwede geht und stellt sich einer neuen Herausforderung.

Svensson war in seiner Zeit bei der DEG ein wichtiger Bestandteil des Teams, der besonders durch seine Vielfältigkeit auf dem Eis sehr geschätzt wurde. Er galt als der klassische Arbeiter, dennoch gelangen ihm in seiner Zeit 32 Tore und 44 Vorlagen. In seinem fünf Jahren für die Düsseldorfer hatte er allerdings auch immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen, wurde in guten Phasen gebremst. Er lief insgesamt 194 Mal für die DEG auf.

Niki Mondt: „Ich bedanke mich im Namen der gesamten Organisation bei Victor Svensson für seinen Einsatz und seine Leistungen bei der DEG in den letzten Jahren. Victor ist ein tadelloser Sportsmann, der sich trotz einiger Verletzungen immer wieder zurückgekämpft und uns geholfen hat, wo immer er gebraucht wurde. Außerdem wünschen wir ihm alles Gute für seine berufliche und vor allem private Zukunft!“

Victor Svensson: „Ich habe entschlossen, mich nach fünf Jahren bei der DEG auf ein neues Abenteuer zu begeben. Zuerst einmal möchte ich mich bei allen Fans bedanken, die mich hier unterstützt haben. Ich habe echt ‘ne Menge tolle Erinnerungen sammeln dürfen. Die durchschnittlich 9000 Fans pro Spiel in dieser Saison waren beeindruckend, besonders wenn’s mal brenzlig wurde und wir es womöglich am wenigsten verdient hätten. Eure Unterstützung hat uns bis zum Ende der Saison getragen. Ein riesiges Dankeschön geht auch an das ganze Trainerteam, besonders an Niki Mondt, der mir auch in schwierigen und verletzungsreichen Zeiten den Rücken gestärkt und immer an mich geglaubt hat. Ich habe immer versucht, mit vollem Einsatz, Leidenschaft und Loyalität für den Club zu spielen, und ich hoffe, dass ihr Fans das genauso gesehen habt.

Keine panic! Im Herzen eins! /39“

