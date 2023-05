„Ich hab hier nicht nur Kollegen, sondern richtige Freunde gefunden“ – Tom Horschel bleibt im Aischgrund

Höchstadt. (PM Alligators) Gerne beschreiben Spieler und Verantwortliche den Teamgeist der Höchstadt Alligators und betonen wie wichtig dieser für den Erfolg der aktuellen Mannschaft...

Höchstadt. (PM Alligators) Gerne beschreiben Spieler und Verantwortliche den Teamgeist der Höchstadt Alligators und betonen wie wichtig dieser für den Erfolg der aktuellen Mannschaft sei.

Auch Tom Horschel fühlte sich in Höchstadt direkt zu Hause und zögerte daher nicht für ein weiteres Jahr bei den Alligators zu unterschreiben.

Der gebürtiger Tölzer kam im Sommer 2022 als Wunschspieler der sportlichen Leitung zum HEC, eine gute Entscheidung für beide Seiten: „Horschi ist ein fleißiger Kämpfer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, das hat man in den Playoffs noch einmal ganz besondern gesehen“, bestätigt Teammanager Daniel Tratz. „Auch in der Kabine ist er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Wortführer.“

„Letzte Saison war der Wahnsinn“, erzählt Tom Horschel von seiner ersten Spielzeit in Höchstadt. „Wir waren schnell ein Team, hatten sofort gute Stimmung und haben uns diese positive und ehrgeizige Mentalität auch in schwierigeren Phasen behalten.“ Gegen Ende sei die Zeit nur so verflogen und er habe sich sehr über das Aus gegen den Hannover Indians geärgert: „Ich wollte nicht, dass die Saison schon vorbei ist und ich hätte verdammt gern gegen die Scorpions und meinen Ex-Coach Kevin Gaudet gespielt!“ Sein Ziel für das kommende Jahr: „In die zweite Playoffrunde einziehen!“

Doch nicht nur sportliche Gründe halten den 25-Jährigen in Höchstadt, das Team, die Fans und sogar seine Vermieterin überzeugten ihn: „Ich hab hier nicht nur Kollegen, sondern richtige Freunde gefunden! Das familiäre Umfeld und die Verbindung zu den Fans, die Liebe der Fanatics zu ihrem Verein, dazu die Fortschritte und Visionen beim HEC… Es war für mich keine schwere Entscheidung weiterhin im Aischgrund und bei meiner Ersatzoma Helga zu bleiben!“

