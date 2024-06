„Ich freue mich sehr und fÃ¼hle mich geehrt“ – NHL- und DEL Legende Ã¼bernimmt den Trainerjob in DÃ¼sseldorf

Düsseldorf. (PM DEG) Der neue Cheftrainer der Düsseldorfer EG hat einen klangvollen Namen. NHL- und DEL-Legende Steven Reinprecht ist der neue Mann an der...

NHL- und DEL-Legende Steven Reinprecht ist der neue Mann an der Bande beim achtmaligen Deutschen Meister. Der 48-jährige Kanadier kann als Spieler u.a. auf den Gewinn des Stanley Cups, einen Weltmeistertitel, über 700 NHL- und über 300 DEL-Spiel zurückblicken. Seine Nummer wird bei den Nürnberg Ice Tigers nicht mehr vergeben. In den vergangenen Jahren war er im Trainer-Team der Colorado Avalanche (NHL) und auch als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft aktiv. Wer neuer Co-Trainer wird, steht noch nicht fest.

Sportdirektor Niki Mondt: „Ich freue mich, dass die lange Suche nun beendet ist und wir einen neuen Cheftrainer verpflichtet haben. Steven Reinprecht ist eine herausragende Persönlichkeit und kennt sowohl das nordamerikanische als auch das deutsche Eishockey sehr genau. Ich bin mir sicher, dass er bei den Spielern großen Respekt genießen und die Mannschaft zum Erfolg führen wird. Als Trainer hat er bislang viel an der Entwicklung und Verbesserung junger Profis gearbeitet, was ebenfalls sehr wichtig ist, da wir viele junge und talentierte Spieler in unserem Team haben. Ich bin davon überzeugt, dass er für uns die richtige Wahl als Cheftrainer ist. Wir werden ihn bald mit seiner Familie in Düsseldorf begrüßen dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!“

Steven Reinprecht: „Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, der neue Cheftrainer der DEG zu sein. Düsseldorf ist ein großartiger Ort für Eishockey, mit einer leidenschaftlichen Fan-Basis und einem enormen Rückhalt in der Stadt. Ich freue mich über diese Chance und darauf, bald mit dem Team auf dem Eis zu stehen!“

Eindrucksvolle Karriere

Reinprecht wurde am 7. Mai 1976 im kanadischen Edmonton geboren, wo er auch die ersten Eishockey-Schritte unternahm. Sein NHL-Debüt feierte er in der Saison 1999/2000 für die Los Angeles Kings. Es folgten Stationen bei den Colorado Avalanche, Calgary Flames, Phoenix Coyotes und Florida Panthers. Insgesamt kam der Center bis 2011 auf 713 NHL-Einsätze mit 150 Toren und 252 Vorlagen. 2001 gewann er mit Colorado den Stanley Cup und zwei Jahre später mit Kanada die Weltmeisterschaft. 2011 folgte dann ein kurzzeitiger Wechsel zu den Adler Mannheim, bevor er für eine Saison in die AHL wechselte. 2012 kam er dann für den Rest seiner aktiven Karriere zu den Nürnberg Ice Tigers. In seinem ersten Einsatz schoss er sogleich ein Tor – Gegner war die DEG. In der Spielzeit wurde er mit 67 Punkten Top-Scorer der DEL. Mit 41 Jahren erklärte er seinen Rücktritt. Für Nürnberg kam er auf insgesamt 313 Einsätze mit 112 Treffern und 218 Vorlagen. Seine Rückennummer wird dort nicht mehr vergeben. Nach dem Ende seiner Spieler-Zeit war er zunächst Co-Trainer der University of Denver und bei der Weltmeisterschaft 2019 Co-Trainer der Deutschen Nationalmannschaft. Seit 2019 ist der Familienvater Development Coach in der Organisation der Colorado Avalanche. Nun also der Wechsel zur DEG.

