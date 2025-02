„Ich freue mich darauf mit dieser talentierten Mannschaft zu arbeiten“ – Straubing Tigers haben einen neuen international erfahrenen Headcoach verpflichtet

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben Craig Woodcroft als neuen Headcoach verpflichtet.

Der 55-jährige Kanadier übernimmt mit sofortiger Wirkung die Mannschaft und bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen internationalen Ligen mit.

Woodcroft begann seine Trainerkarriere in der NHL als Skills- und Development-Coach, bevor er 2014 als Assistenztrainer zu den Adler Mannheim in die PENNY DEL wechselte und mit dem Team die deutsche Meisterschaft gewann. In den folgenden Jahren war er unter anderem als Cheftrainer in der KHL bei Dinamo Minsk sowie in der Schweizer National League bei Genève-Servette HC tätig. Zudem gehörte er 2018 zum Trainerstab von Team Canada bei den Olympischen Spielen in PyeongChang, wo er mit der Mannschaft die Bronzemedaille gewann. Auch beim Spengler Cup war er als Co-Trainer im Einsatz und führte Team Canada 2017 zum Turniersieg.

„Ich freue mich auf diese neue Chance in Straubing und besonders darauf, mit dieser talentierten Mannschaft zu arbeiten. Straubing hat eine große Eishockeytradition und der Sport bedeutet den Menschen in der Region viel. Ich möchte das Team voranbringen, Ergebnisse erzielen und zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen“, so Woodcroft über seine neue Aufgabe.

Auch Sportlicher Leiter Jason Dunham freut sich über die Verpflichtung: „Craig bringt eine enorme Erfahrung mit, kennt das deutsche Eishockey bestens und war bereits in der PENNY DEL tätig. Er hat in Minsk in der KHL sehr erfolgreich gearbeitet und versteht es, junge Talente auszubilden und weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass er perfekt zu uns passt und uns als Organisation weiter nach vorne bringen wird.“

Die Straubing Tigers heißen Craig Woodcroft herzlich willkommen und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

