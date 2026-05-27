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Grefrather EGTransfer-News

„Ich freue mich auf euch“– Pricken verlängert beim Phoenix

27. Mai 20261 Mins read59
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Benedikt Pricken - © GEG Media/PR
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Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG kann in der Defensive weiter auf Kontinuität setzen: Auch in der Regionalliga-Saison 2026/27 wird Benedikt Pricken das Trikot der Blau-Gelben tragen.

Der 23-jährige Verteidiger geht damit bereits in seine vierte Spielzeit an der Niers und entwickelt sich zunehmend zu einer festen Größe im Team.

Pricken, der aus der Nachwuchsabteilung des Krefelder EV stammt und dort sämtliche Altersklassen bis hin zur DNL durchlief, bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. Neben Einsätzen im Oberliga-Team des KEV’81 sammelte der Defensivspezialist auch bei den Ratinger Ice Aliens wichtige Spielpraxis, ehe er 2023 den Weg zum Phoenix fand.

In Grefrath hat sich „Bene“ längst einen Namen gemacht. Mit seiner mutigen, kreativen Spielweise und großem Einsatzwillen ist er aus der Defensive kaum noch wegzudenken. Cheftrainer Christian Tebbe zeigt sich entsprechend zufrieden über die Verlängerung:

„Es ist klasse, dass Bene dem Phoenix erhalten bleibt. Er hat sich in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler auf und neben dem Eis entwickelt und verfügt mittlerweile über viel Erfahrung in der Regionalliga. Er zählt zu den stabilen Säulen in unserer Defensive und bringt zudem eine sehr kämpferische Einstellung mit.“

Auch Pricken selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit und richtet sich direkt an die Fans: „Ich freue mich, dass ich auch in der kommenden Saison wieder für Grefrath spielen werde. Ich hoffe auf eine coole Saison mit euch und freue mich, euch bald wieder alle in der Halle zu sehen.“

Während die Personalplanungen weiter Form annehmen, ist die Mannschaft bereits in die Vorbereitung gestartet. Im Rahmen des Sommertrainings arbeitet das Team intensiv daran, die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen – auch wenn das Eis derzeit noch fehlt.

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