„Ich brenne darauf, loszulegen“ – Neuer StÃ¼rmer der EisbÃ¤ren Regensburg kommt aus der finnischen Liiga

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg haben einen weiteren Neuzugang für die Offensive verpflichtet: Alex Berardinelli wird in der kommenden Saison das Trikot der Eisbären tragen.

Der 29-jährige US-Amerikaner kommt aus der finnischen Liiga in die Oberpfalz und bringt Tempo, Torgefahr und reichlich internationale Erfahrung mit an die Donau. Trotz eines gültigen Vertrags in der höchsten finnischen Liga hat sich Alex Berardinelli bewusst für den Weg mit uns entschieden. In seiner College-Zeit war er Kapitän, was seine Führungsqualitäten unterstreicht.

Offensivpower mit internationalem Profil

Berardinelli wurde im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren und durchlief seine Ausbildung an der renommierten Colorado College in der NCAA (2016–2020). Es folgten Stationen in der ECHL und SPHL, bevor er 2022 den Sprung nach Europa wagte. In der höchsten französischen Liga (Ligue Magnus) spielte er für Mulhouse, überzeugte dort mit 22 Punkten in der Hauptrunde sowie starken fünf Scorerpunkten in den Playoffs.

Seinen internationalen Durchbruch feierte er jedoch in Finnland: In der Mestis, der zweithöchsten Liga des Landes, avancierte er bei IPK Iisalmi zum absoluten Leistungsträger. In der Saison 2023/24 sammelte er in 48 Spielen herausragende 53 Scorerpunkte (28 Tore, 25 Assists) und führte IPK zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Mit diesem Erfolg im Rücken erhielt er in der abgelaufenen Saison die Chance in der höchsten finnischen Liga, der Liiga, wo er für Jukurit Mikkeli auflief und in 50 Spielen auf 20 Scorerpunkte kam.

„Ich brenne darauf, loszulegen“

Berardinelli freut sich auf das neue Kapitel in Regensburg: „Ich bin sehr dankbar und aufgeregt über die Möglichkeit, in dieser Saison Teil des Teams zu sein. Ich habe viel Gutes über die Mannschaft und die Stadt gehört und brenne darauf, loszulegen.“

Vielversprechende Ergänzung für das Regensburger Offensivspiel

Eisbären-Headcoach Peter Flache sieht in Berardinelli einen vielseitigen Stürmer mit Intensität, Geschwindigkeit und Kämpfereinstellung: „Sein Werdegang zeigt, dass Alex sich immer wieder durchgebissen und bewiesen hat. Genau diesen Typ Spieler suchen wir. Er bringt nicht nur Tempo, sondern vor allem diesen besonderen Biss mit, den man nicht trainieren kann. Für mich ist sein „compete“ das Entscheidende, also dieser kompromisslose Wille, jeden Wechsel mit voller Intensität zu spielen, in jeden Zweikampf zu gehen, nie locker lassen. Genau diese Mentalität brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen. Seine Mentalität passt perfekt zu unserem Anspruch: hart arbeiten, als Team zusammenstehen und unsere Region stolz machen.“

Mit dem US-Amerikaner füllen die Eisbären eine weitere Importstelle im Kader für die kommende DEL2-Saison. Berardinelli wird rechtzeitig zur Vorbereitung im August in Regensburg eintreffen.

Seine Karriere in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV