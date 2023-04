“Ich bin so alle” – Der 21jährige, dritte Torwart Stettmer verhilft Ingolstadt zum ersten Sieg gegen München

Bonn. (PM MagentaSport) Die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft gewinnt richtig an Dramatik, denn Ingolstadt gewinnt die 3. Partie mit 4:3 beim EHC Red...

Bonn. (PM MagentaSport) Die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft gewinnt richtig an Dramatik, denn Ingolstadt gewinnt die 3. Partie mit 4:3 beim EHC Red Bull München, verkürzt auf 1:2 in der Serie.

Der 1. Sieg überhaupt in dieser Saison gegen München. Binnen 42 Sekunden geben die Münchner die 3:2-Führung im letzten Drittel her. Und die Serie hat einen Helden, zumindest aus Ingolstädter Sicht: Jonas Stettmer, den 21jährigen Goalie, eigentlich 3. Torwart, der hatte noch am Sonntag beim 1:7 ein bescheidenes Debüt. Diesmal passte alles: „Das Selbstbewusstsein stieg von Mal zu Mal immer mehr. Die Brust wurde immer größer“ so Stettmer, der zugab: „Ich bin erstmal so alle!“ Ingolstadts Trainer Mark French setzt ohnehin großes Vertrauen in sein Team, denn diesmal habe es der ERC geschafft, nach 2 Rückschlägen zurückzukommen. Das Momentum liege nun bei Ingolstadt: „Ich denke, die Antwort ist ja! Auch wenn wir in Spiel 2 die Führung schnell aufgegeben haben, haben wir gut gespielt. Und auch wenn wir diesmal gewonnen haben, müssen wir uns das Momentum im nächsten Spiel wieder verdienen“, glaubt French.

„Wir sind am Ende in die Konter reingelaufen und die haben das eiskalt ausgenutzt. Wir wollen jetzt am Freitag sofort zurückschlagen“, sagt Münchens Maxi Daubner zuversichtlich. Nach dem Ingolstädter Erfolg ist klar: es gibt ein 5. Finalspiel, am Sonntag ab 13.30 Uhr live bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 3. Final-Spiels übermittelt durch MagentaSport.

Weiter geht es am Freitag mit Spiel 4 im Finale Ingolstadt gegen München – live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Gespielt wird im Best of 7-Modus. Für die Nationalmannschaft beginnt am Donnerstag die 2. Vorbereitungsphase auf die WM: Deutschland testet gegen Österreich, ab 19.15 Uhr live und kostenlos. Der deutsche U18-Nachwuchs startet am Freitag ins WM-Abenteuer: ab 14.30 Uhr gegen Kanada live und kostenlos bei MagentaSport.

EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt 3:4 (Serienstand 2:1)

Ingolstadt beweist große Moral, viel Herz und Können – und verkürzt deshalb hochverdient in dieser Final-Serie auf 1:2. Die Geschichte des Spiels schreibt der 3. Keeper der Ingolstädter, Jonas Stettmer. Mit einigen Paraden hielt er den ERC im Spiel und vertrat seine verletzten Keeper-Kollegen exzellent.

Jonas Stettmer strahlte übers ganze Gesicht im Interview: „Ich bin erstmal so alle. Ich brauche erstmal 1, 2 Tage, dass ich das realisieren kann… Das 1. Drittel war nicht optimal von mir. Da war die Nervosität noch etwas da. Das 2. Drittel lief das dann viel besser. Das 3. Drittel war auch gut. Die Jungs haben ein super Spiel für mich gemacht. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir den ersten Sieg in der Serie holen… Das Selbstbewusstsein stieg von Mal zu Mal immer mehr. Die Brust wurde immer größer. Dann klappt alles.“ Und der Ausgang der Serie? „Ich hoffe Doppel-Meister. Mit Ravensburg auch noch!“

Mark French, Trainer Ingolstadt, der bis zum Schluss sehr ruhig blieb: „Ich war in meinem Inneren sicherlich nicht ruhig. Wir waren in der ganzen Saison ein gutes Team im 3. Drittel. Wir hatten ein paar unruhige Momente, aber wir haben uns immer wieder zurückgekämpft. Meine Mannschaft glaubt fest an sich.“

Dreht sich jetzt das Momentum zugunsten Ingolstadt? „Ich denke, die Antwort ist ja! Das kann sich schnell von Spiel zu Spiel ändern. Auch wenn wir in Spiel 2 die Führung schnell aufgegeben haben, haben wir gut gespielt. Auch wenn wir diesmal gewonnen haben, müssen wir uns das Momentum im nächsten Spiel wieder verdienen.“

Maximilian Daubner, München: „Wir sind am Ende in die Konter reingelaufen und die haben das eiskalt ausgenutzt. Wir wollen jetzt am Freitag sofort zurückschlagen und uns das Heimrecht wieder holen. Dann müssen wir die Scheiben tief bringen und schnell von hinten raus spielen.“

MagentaSport-Experte Christoph Ullmann mit der abschließenden Analyse zu Jonas Stettmer: „Den Tag soll er nicht vergessen. Das hat er sich auch absolut verdient. Das war eine klasse Leistung und keine einfache Situation. Auswärts in München. Er hat es aber klasse gemacht. Hut ab. Riesenkompliment… Mich hat es auch beeindruckt, was er für eine Ruhe ausgestrahlt hat. Er hat sich auf das verlassen, was er kann.“

Münchens Oberbürgermeister und bekennender EHC-Fan Dieter Reiter sprach in der Drittelpause u.a. über den nicht berücksichtigen Standort München bei der WM-Bewerbung: „Es ist für München eher ungewöhnlich, dass man sich bewirbt und auch noch dazu eine nagelneue Sportstätte anbieten kann. Im Eishockey ist Bayern ganz vorne. Daher frage ich mich schon ein bisschen, aber solche Entscheidungen muss man einfach akzeptieren. Viele dieser Entscheidungen versteht man seit Jahren nicht. Ich muss das auch nicht zwangsläufig verstehen. Dann bewerben wir uns halt nächstes Jahr wieder. Ich habe mich aber schon gewundert, dass wir nicht mal für Deutschland genommen wurden. Ein bisschen enttäuscht ist man da schon.“

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport:

Freitag, 21.04.2023 Spiel 4

Ab 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – EHC Red Bull München

Sonntag, 23.04.2023 Spiel 5

Ab 13.30 Uhr: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt

Dienstag, 25.04.2023 Spiel 6 – optional

Ab 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – EHC Red Bull München

Donnerstag, 27.04.2023 Spiel 7 – optional

Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt

Weiteres Eishockey live und kostenlos bei MagentaSport

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

Donnerstag, 20.04.2023

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Österreich

U18 WM

Freitag, 21.04.2023

Ab 14.30 Uhr: Deutschland – Kanada

