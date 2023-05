„Ich bin dankbar, Teil einer solch traditionsreichen Organisation zu sein“ – Ty Ronning wechselt vom ERC Ingolstadt zu den Eisbären Berlin

Berlin. (PM Eisbären) Ty Ronning wird ab sofort die Offensive der Eisbären Berlin verstärken. Der Stürmer stand zuletzt beim ERC Ingolstadt unter Vertrag, mit...

Berlin. (PM Eisbären) Ty Ronning wird ab sofort die Offensive der Eisbären Berlin verstärken.

Der Stürmer stand zuletzt beim ERC Ingolstadt unter Vertrag, mit dem er die Deutsche Vizemeisterschaft in der PENNY DEL gewann. Der Offensivspieler hat bei den Eisbären einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 9.

Ronning, der von den New York Rangers im NHL-Draft ausgewählt wurde, gab in der Saison 2016/17 sein Profi-Debüt. Für Hartford sowie Iowa absolvierte der 1,75 Meter große und 74 Kilogramm schwere Flügelstürmer insgesamt 178 AHL-Spiele, in denen er 83 Scorerpunkte (43 Tore, 40 Assists) sammelte. Darüber hinaus gelangen dem Angreifer in 53 ECHL-Partien 23 Treffer und ebenso viele Vorlagen. Anfang dieses Jahres wechselte der 25-Jährige dann erstmals nach Europa zum ERC Ingolstadt. In 29 DEL-Spielen erzielte er elf Tore und war an zehn weiteren Treffern seiner Mitspieler beteiligt.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Ty Ronning wird viel Kreativität in unser Spiel bringen. Er ist ein starker Flügelstürmer, der in seiner Zeit in Ingolstadt zu überzeugen wusste. Ty ist sowohl läuferisch als auch technisch sehr gut, sodass er in der Offensive für Gefahr sorgt.“

„Ich bin dankbar, Teil einer solch traditionsreichen Organisation zu sein. Ich freue mich auf die neue Saison und darauf, meine Schlittschuhe anzuziehen und den Kampf anzunehmen“, sagt Ty Ronning.

Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 25 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub acht Ausländerlizenzen vergeben und noch drei weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Jonas Stettmer, Nikita Quapp

Abwehr: Rayan Bettahar, Morgan Ellis, Marco Nowak, Eric Mik, Ben Finkelstein, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori, Norwin Panocha

Sturm: Ty Ronning,Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Patrice Cormier, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels

6353 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.