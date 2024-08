„Ich bekam immer das GefÃ¼hl, dass ich jederzeit wieder herzlich willkommen bin“ – Starbulls Rosenheim freuen sich auf einen RÃ¼ckkehrer

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach der vergangenen DEL2 Saison hatte Stefan Reiter sein Karriereende bekannt gegeben. Nach einigen Gesprächen zwischen den Verantwortlichen des Vereins und...

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach der vergangenen DEL2 Saison hatte Stefan Reiter sein Karriereende bekannt gegeben.

Nach einigen Gesprächen zwischen den Verantwortlichen des Vereins und dem 28-jährigen ist das Comeback nun perfekt. Reiter kehrt zu den Grün-Weißen zurück.

Aus persönlichen Gründen hat sich Stefan Reiter dazu entschieden, den Weg zurück zum Eishockey zu gehen. Er ist laut eigenen Aussagen sehr froh, wieder in Rosenheim spielen zu können und freut sich auf die neue Saison.

„Der Draht zum Rosenheimer Eishockey und zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Ich bekam immer das Gefühl, dass ich jederzeit wieder herzlich willkommen bin. Nach einigen Gesprächen ist es auch schnell zu einer Einigung gekommen.“ Sagt Stefan Reiter zu seiner Rückkehr nach Rosenheim.

Christian Hötzendorfer, Vorstand der Starbulls Rosenheim, äußert sich wie folgt über den Rückkehrer: „Wir waren mit den Kaderplanungen eigentlich schon fertig, als wir hörten, dass eventuell die Möglichkeit besteht, Stefan als Spieler zurückzubekommen. Stefan hat es, laut eigenen Aussagen in unserem Telefonat , bei uns in Rosenheim immer gut gefallen. Und wir als Verein bekommen zum Einen einen sehr torgefährlichen Stürmer und zum Anderen aber auch einfach einen super Typ in der Kabine. Obendrauf kommt noch, dass Stefan in jeder Reihe spielen kann, was sehr viel wert ist. Noch dazu ist Stefan ein Linkshänder, von denen es ja ohnehin weniger gibt. Also alles in allem eine tolle Geschichte und ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat mit ihm.“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Tor: Autio (AL), Mühlberger, Scherer

Verteidigung: Beck (U24), Dybowski, Gnyp (U24), Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Tiffels, Vollmayer, Zerressen

Sturm: Ewanyk, Handschuh (U24), Hauner, Järveläinen, Kuqi (U24), Laub, Nirschl, Reiter, Sarault (AL), Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21)