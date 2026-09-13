ICEHL: Villach droht schon vor dem Saisonstart der finanzielle Kollaps

Villach. (EM /VSV) Der EC VSV ist offensichtlich in wirtschaftliche Schieflage geraten.

Am Donnerstag verkündete der Klub, dass Martin Winkler seine Funktion als Geschäftsführer der EC VSV GmbH abgegeben hat. Der Vorstand hat den Rücktritt zur Kenntnis genommen.

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge wurde mit hoher Priorität aufgenommen. Der Vorstand arbeitet intensiv daran, zeitnah eine tragfähige und langfristige Lösung für die Geschäftsführung des EC iDM Wärmepumpen VSV zu präsentieren.

Vor der endgültigen Bestellung eines neuen Geschäftsführers wird sich der Vorstand im Rahmen einer geordneten Übergabe zunächst einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der GmbH verschaffen. Dieser Schritt bildet die Grundlage für die weitere Planung und eine verantwortungsvolle Entscheidung im Sinne des EC iDM Wärmepumpen VSV.

Mehrere Krisensitzungen am Wochenende haben bislang laut ORF zu keinem Ergebnis geführt. Offenbar gibt es bislang noch nicht einmal einen Kandidaten für den vakanten Geschäftsführerposten.

Ohn einen zeichnungsberechtigten Geschäftsführer kann man beim VSV aber keine offenen Rechnungen bezahlen. Offenbar ist die Not so groß, dass noch nicht einmal Auswärtstrikots vorhanden sind. Diese sollen noch beim Ausrüster auf Bezahlung warten.

Die Zeit drängt, denn am kommenden Wochenende beginnt für den Traditionsklub die Liga. Unterstützung Seitens einiger Klubs und der Liga wurde zwar signalisiert, kann aber mangels der vakanten Geschäftsführerposition konkret verhandelt werden.

Gelingt es nicht den Posten in kürzester Zeit adäquat zu besetzen und wieder handlungsfähig zu werden, dann droht im schlimmsten Fall der Ausstieg noch vor dem Saisonstart.

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