Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + ICEHL: Villach droht schon vor dem Saisonstart der finanzielle Kollaps
! +EC VSV

ICEHL: Villach droht schon vor dem Saisonstart der finanzielle Kollaps

13. September 20261 Mins read109
Share
Innsbrucks Kilian Rappold und Villachs Maximilian Rebering Unten) im Zweikampf - VSV Stefan
Share

Villach. (EM /VSV) Der EC VSV ist offensichtlich in wirtschaftliche Schieflage geraten.

Am Donnerstag verkündete der Klub, dass Martin Winkler seine Funktion als Geschäftsführer der EC VSV GmbH abgegeben hat. Der Vorstand hat den Rücktritt zur Kenntnis genommen.

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge wurde mit hoher Priorität aufgenommen. Der Vorstand arbeitet intensiv daran, zeitnah eine tragfähige und langfristige Lösung für die Geschäftsführung des EC iDM Wärmepumpen VSV zu präsentieren.

Vor der endgültigen Bestellung eines neuen Geschäftsführers wird sich der Vorstand im Rahmen einer geordneten Übergabe zunächst einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der GmbH verschaffen. Dieser Schritt bildet die Grundlage für die weitere Planung und eine verantwortungsvolle Entscheidung im Sinne des EC iDM Wärmepumpen VSV.

Mehrere Krisensitzungen am Wochenende haben bislang laut ORF zu keinem Ergebnis geführt. Offenbar gibt es bislang noch nicht einmal einen Kandidaten für den vakanten Geschäftsführerposten.
Ohn einen zeichnungsberechtigten Geschäftsführer kann man beim VSV aber keine offenen Rechnungen bezahlen. Offenbar ist die Not so groß, dass noch nicht einmal Auswärtstrikots vorhanden sind. Diese sollen noch beim Ausrüster auf Bezahlung warten.

Die Zeit drängt, denn am kommenden Wochenende beginnt für den Traditionsklub die Liga. Unterstützung Seitens einiger Klubs und der Liga wurde zwar signalisiert, kann aber mangels der vakanten Geschäftsführerposition konkret verhandelt werden.

Gelingt es nicht den Posten in kürzester Zeit adäquat zu besetzen und wieder handlungsfähig zu werden, dann droht im schlimmsten Fall der Ausstieg noch vor dem Saisonstart.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

581
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Zwei weitere Bausteine für den Phoenix: Losert und Tillmann bleiben

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Champions Hockey LeagueEC KACKölner Haie

CHL – Kölner Haie gewinnen weiteres „Auswärtsspiel“ – 3:1 gegen den Klagenfurter AC

Krefeld. (MR) Die Kölner Haie, die ihr zweites Heimspiel der CHL ausgelagert...

By12. September 2026
! +Iserlohn RoostersNürnberg Ice Tigers

Iserlohn Roosters können beim Probonio Cup ihren Titel verteidigen: 4:2 Halbfinalsieg gegen Nürnberg

Kassel. (EM) Nach dem Finaleinzug der Kassel Huskies durch den Sieg gegen...

By12. September 2026
! +Norwegen

Norwegischer Erstligist beantragt die Insolvenz

Sarpsborg. (EM) Was für ein Schlag in die Magengrube für alle Angestellten,...

By12. September 2026
! +Champions Hockey LeagueEisbären BerlinGraz 99érs

Dubois: „Wir haben eine gute Reaktion auf das letzte Wochenende gezeigt“ – Eisbären schlagen die Graz 99érs

Die Eisbären Berlin können beim Heimspielauftakt der Champions Hockey League den ersten...

By12. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten