ICEHL: Verwunderung beim Verband Ã¼ber Ablehnung der VEU Feldkirch

Der ÖEHV kann nicht nachvollziehen, warum der Antrag der VEU Feldkirch auf Aufnahme in die ICE Hockey League abgelehnt wurde.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die bet at home Icehockey League um die Bewerber HC Orli Znojmo, HC Pustertal und HK SŽ Olimpija Ljubljana in der Saison 2021/22 erweitert wird.

Der Österreichische Eishockeyverband (ÖEHV) möchte zur Erweiterung der ICE Hockey League auf 14 Vereine folgende Stellungnahme machen.

Präsident Dr. Klaus Hartmann: „Es freut uns, dass die ICE Hockey League international einen guten Ruf genießt und immer mehr Vereine Mitglied dieser Liga sein möchten. Leider können wir als österreichischer Verband beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum als einziger Beitrittsantrag gerade jener der VEU Feldkirch von der Generalversammlung abgelehnt wurde. Ein weiterer österreichischer Verein – zudem einer mit großer Tradition mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen in der Vergangenheit –hätte in der höchsten Spielklasse nicht nur die Liga aufgewertet, sondern wäre für das gesamte österreichische Eishockey eine Bereicherung gewesen. Vor allem in Vorarlberg, das etliche ausgezeichnete Nationalteamspieler in den letzten Jahren hervorgebracht hat, kommt Eishockey eine enorme Bedeutung zu. Mit dieser Entscheidung wird einigen österreichischen Spielern die Perspektive genommen, im Profisport Fuß zu fassen, und der VEU trotz der intensiven Bemühungen aller Funktionäre die Möglichkeit verwehrt, einen Neustart in der höchsten österreichischen Spielklasse hinzulegen.“