ICEHL: Überraschende Vertragsauflösung bei den Haien

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck gibt bekannt, dass Brady Shaw von seiner vertraglich verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und den Verein um die Auflösung seines Vertrags gebeten hat.

Die Entscheidung erfolgte aus persönlichen Gründen. Nach gemeinsamen Gesprächen hat der HC TIWAG Innsbruck dem Wunsch des Spielers zugestimmt und die Vertragsauflösung akzeptiert. Über die genauen Hintergründe wurde zwischen Brady Shaw und dem Verein Stillschweigen vereinbart.

„Brady Shaw ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufzulösen. Nach interner Prüfung und einem offenen Austausch haben wir dieser Bitte entsprochen. Für uns ist klar, dass persönliche Gründe zu respektieren sind. Wir wünschen Brady für seinen weiteren persönlichen und sportlichen Weg alles Gute“, erklärt HC TIWAG Innsbruck General Manager Günther Hanschitz.

Der HC TIWAG Innsbruck betont, dass die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen getroffen wurde. Der Fokus des Vereins richtet sich nun weiterhin auf die sportliche und organisatorische Planung der kommenden Saison.