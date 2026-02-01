ICEHL: Souch sichert Caps perfektes Heimspiel-Doppel / Haie verkaufen sich in Graz teuer

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals gewinnen auch das zweite Heimspiel binnen etwas weniger als 24 Stunden.

Das Team von Head-Coach Kevin Constantine besiegt die Pioneers Vorarlberg vor 6.025 Fans in der STEFFL Arena mit 1:0. Carter Souch erzielt in der 40. Minute den Siegtreffer für die Capitals. Sebastian Wraneschitz fixiert mit 21 Saves sein zweites Shutout in den letzten drei Spielen. Die Vienna Capitals festigen mit diesen drei Punkten Rang sieben. Die Hauptstädter haben 61 Punkte auf dem Konto, sechs Zähler mehr als der Achte Linz, der morgen im Einsatz ist. Auf den ersten Nicht-Pre-Playoff-Platz haben die Wiener bereits elf Punkte Vorsprung. Ihr erstes Spiel nach der Ligapause bestreiten die Capitals am 18. Februar bei Olimpija Ljubljana (19.15 Uhr).

Im Vergleich zum gestrigen 5:2-Erfolg über den HC TIWAG Innsbruck mussten die Caps auf Scott Kosmachuk verzichten. Der Angreifer beendete das gestrige Spiel mit einer Unterkörperverletzung vorzeitig. Außerdem fehlten den Wienern die Langzeitverletzten Erik Kirchschläger und Marco Richter. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz, der Evan Cowley ersetzte. Den ersten Abschluss des Spiels fand Armin Preiser vor. Der Schuss des Caps-Angreifers war für Pioneers-Goalie David Madlener allerdings leichte Beute. In der vierten Minute musste der Torhüter der Gäste doppelt aufpassen. Die beiden Backhander durch Linden Vey und Senna Peeters konnte Madlener allerdings sichern. Wraneschitz musste in der sechsten Minute gegen Cole Gallant eingreifen. Die Caps konterten im Anschluss, doch der Querpass von Maximilian Theirich kam bei Preiser nicht an. Das Team von Kevin Constantine war in weiterer Folge tonangebend. In der elften Minute scheiterte Zane Franklin nach Zuspiel von Carter Souch an Madlener. Das Spielgeschehen versandete im Anschluss erheblich. Wraneschitz musste bei einer der wenigen Chancen in der 20. Minute gegen Michael Kernberger eingreifen.

Nelson Nogier ließ in der 21. Minute einen Schuss von der blauen Linie los, Madlener parierte. Eine Minute später probierte es auch Randy Gazzola aus der Distanz, die Scheibe wurde aber abgefälscht und ging neben das Tor. Nogier konnte in der 23. Minute erneut abziehen, traf aber nur die Stange. Dominic Hackls Distanzschuss in Minute 25 wurde von Madlener pariert. Im Gegenzug stoppte Wraneschitz einen Abschluss von Oscar Maier. Sam Antonitsch fand Benjamin Lanzinger in der 29. Minute mit seinem Diagonalpass in der offensiven Zone, der Caps-Angreifer scheiterte aber an Madlener. Nach Vorarbeit von Simon Bourque zog Souch in der 31. Minute ab, erneut war der Pioneers-Goalie zur Stelle. Wraneschitz packte in weiterer Folge gegen Ramon Schnetzer doppelt zu. In der 36. Minute gab es endlich etwas Action. Aron Summer wurde wegen Beinstellens bestraft. Wraneschitz ging davor für einen weiteren Angreifer vom Eis. Nach Abpfiff schoss Kernberger den Puck ins Tor der Wiener. Diese Unsportlichkeit ließen die Caps nicht auf sich sitzen. Raphael Wolf ließ die Fäuste sprechen. Die Konsequenz war ein Zwei-Minuten-Powerplay für die Wiener. Die Wiener fanden in Überzahl einige Möglichkeiten vor, unter anderem durch Bourque oder Souch, doch die Caps blieben ohne Torerfolg. Kurz nach Ende der Strafe schoss Kevin Macierzynski den Puck über das Glas und wurde wegen Spielverzögerung belangt. Grégoire schloss in der 39. Minute vor dem Tor der Pioneers ab. Im Zuge dessen traf der Wiener den nach vorne lehnenden Madlener am Kopf. Der Pioneers-Goalie musste kurz liegen bleiben, konnte die Partie aber fortsetzen. Die Caps konnten in Überzahl erneut keine brandgefährlichen Möglichkeiten generieren, wieder blieben die Pioneers ohne Gegentreffer. 15 Sekunden vor Drittelende schrieben die Wiener endlich an. Franklin eroberte den Puck hinter dem Kasten der Gäste, Souch traf direkt vor Madlener ins Schwarze (40.).

Grégoire bediente in der 41. Minute den heranrauschenden Vey. Der gefährliche Schuss des Kapitäns wurde allerdings von Madlener gehalten. Bourque probierte es eine Minute später wieder aus der Distanz, traf aber nur die Stange. Nach Gazzola-Vorlage schloss Grégoire von der linken Seite aus ab. Wieder war Madlener zur Stelle. Hackl schoss nach Vey-Vorlage in der 44. Minute. Wieder blieb der Pioneers-Goalie Sieger. Eric Florchuk gab in der 45. Minute den ersten Torschuss der Pioneers im Schlussdrittel ab, Wraneschitz parierte. Ein Hammer von Gazzola traf Madlener eine Minute später an der Maske, die Gäste konnten klären. Grégoire kam in der 49. Minute nicht neben dem Tor an den Puck. Aus extrem spitzem Winkel traf der Kanadier nur das Außennetz. In der 50. Minute bekam Wraneschitz wieder etwas zu tun. Der Wiener stoppte einen Distanzschuss von Macierzynski. Kurz darauf scheiterte auch Louie Roehl an Wraneschitz. Madlener blieb in der 52. Minute infolge eines Saves auf dem Eis liegen, Vey wollte ins leere Tor einschießen, doch Schnetzer blockte in höchster Not. Hackls Distanzschuss in der 54. Minute landete in Madleners Fanghand. Christof Kromp kam wenig später vor dem Pioneers-Goalie zum Abschluss, verfehlte aber das Tor. In der 58. Minute schoss Bourque nach Preisers Querpass, Madlener verhinderte allerdings einen sicheren Gegentreffer. Mit dem Extra-Angreifer auf dem Eis kamen die Pioneers durch Florchuk zum Abschluss, Wraneschitz hielt sein Tor aber weiter sauber. 65 Sekunden vor Spielende nahmen die Gäste ihr Timeout. Die Pioneers brachten allerdings keine gefährlichen Aktionen mehr zustande, die drei Punkte blieben in Wien. Die Caps gaben im Verlauf des Spiels laut offizieller Statistik 30 Torschüsse ab, die Gäste deren 21. Capitals-Goalie Sebastian Wraneschitz hielt seinen Kasten sauber, steigerte seine Fangquote mit seinem zweiten Shutout der Saison auf 93,41 Prozent.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Das gestrige Spiel war zwar aufregender, aber die Wichtigkeit war genau gleich. Vorarlberg hat in den letzten 20 Spielen ganz ordentlich gespielt, wir haben in ihrer Halle gesehen, dass es dort nicht einfach zu spielen ist. Das mussten auch andere Teams feststellen. Wie man heute gesehen hat, sind sie nicht leicht zu bespielen, sie lassen dich keine Offensive generieren. Dadurch, dass das Team vom gestrigen Spiel noch etwas müde war und ein solcher Gegner zu Gast war, gab es heute nicht so viel Offensives zu bestaunen. Manchmal muss man einfach dranbleiben und einen Weg finden, solche Spiele zu gewinnen. Das haben wir getan. Carters Tor war immens wichtig für uns, wir hatten aber noch einige andere gute Möglichkeiten. Wir haben ein solides Spiel abgespult, wenn auch nicht spektakulär. An solchen Tagen ist es wichtig, kein Gegentor zu kassieren. Sebastian hat einen guten Job gemacht, wenn wir ihn gebraucht haben.“

Vienna Capitals – Pioneers Vorarlberg 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Tor Caps: Carter Souch (40.)

Haie verkaufen sich teuer

Der HCI verliert in Graz knapp mit 3:4, liefert den 99ers aber einen Kampf bis zur letzten Sekunde.

Die Haie gehen stark ersatzgeschwächt in die Partie in Graz. Mit Sebastian Benker (angeschlagen), Patrick Kudla (gesperrt) und Matt Wilkins (privat) fehlen drei wichtige Stützen. Dennoch schlagen sich die Haie im ersten Abschnitt gut, gehen sogar mit dem ersten Torschuss in Führung. Troy Lajeunesse überwindet Wieser im 99-ers Tor in Minute fünf. Die 99ers antworten postwendend. Paul Huber gleicht nicht einmal eine Minute später im Powerplay aus. Die Grazer sind danach erwartungsgemäß das bestimmende Team, wobei die Haie immer wieder aus Kontern gefährlich sind. So auch in Minute 15, als Emmett Sproule allein auf Wieser zuläuft aber am 99ers-Goalie scheitert. Im Gegenzug gehen die Hausherren durch Lippitsch mit 2:1 in Führung. Kurz vor Drittelende hat Bär (ebenfalls allein vor Wieser) die Riesenchance auf den Ausgleich, scheitert aber wie Sproule.

Im Mitteldrittel verläuft das Spiel zunächst völlig offen, beide Team haben ihre Szenen und Chancen. Gegen Mitte des Abschnitts werden die Grazer dann wieder druckvoller, und können durch Ganahl auf 3:1 erhöhen. Der Routinier umkurvt das Haie Tor und bringt die Scheibe dann irgendwie über die Linie. Die Tiroler stecken aber nicht auf, und kommen noch im zweiten Drittel wieder heran. Stefan Klassek stellt mit einem platzierten Schuss in Überzahl auf 2:3 aus Sicht der Haie. Graz drückt in den letzten Minuten des Abschnitts noch auf den vierten Treffer, Tor fällt aber keines mehr.

Die Grazer sind im letzten Drittel gewillt, rasch für die Entscheidung zu sorgen, und über von Beginn an mächtig Druck aus. Die Haie treten offensiv nur sporadisch in Erscheinung. Doch die 99ers brauchen ein Powerplay, um den Zweitorevorsprung wiederherzustellen. Vela fälscht einen Schuss unhaltbar für Vernon ab. Dem Powerplay war eine harte Strafe gegen Jonas Dobnig vorausgegangen. Damit scheint im Grazer Bunker alles entschieden, bei den Haien schwinden angesichts der vielen ausfälle die Kräfte. Ein später Powerplaytreffer des HCI macht die Partie aber noch einmal heiß. Marcel Witting verkürzt eineinhalb Minuten vor dem Ende auf 3:4, die Haie sind wieder im Geschäft, und drücken in der verbleibenden Zeit tatsächlich noch auf den Ausgleich. Dieser gelingt den Tirolern aber nicht mehr, der Kampf bleibt unbelohnt.

Jetzt geht es für den HCI in die Olympiapause. Das nächste Spiel steigt in knapp drei Wochen zuhause gegen Budapest.

Moser Medical Graz99ers – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:3 (2:1,1:1,1:1)

Torfolge: 0:1 Lajeunesse (5./EQ), 1:1 Huber (5./PP1), 2:1 Lippitsch (15./EQ), 3:1 Ganahl (30./EQ), 3:2 Klassek (34./PP1), 4:2 Vela (50./PP1/GWG), 4:3 Witting (59./PP1

