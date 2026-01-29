ICEHL: Siegesserie der Capitals endet in Villach, Bozen geht in Linz unter, Red Bulls schlagen Fehervar

Villach. (PM Capitals) Nach zuletzt drei Siegen in Folge mÃ¼ssen sich die Vienna Capitals dem EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV mit 1:4 geschlagen geben.

Guus van Nes bringt die Hausherren kurz vor Ende des ersten Drittels im Powerplay in FÃ¼hrung (20./PP1). Maximilian Rebernig (34.) und Brett Budgell (50.) erhÃ¶hen in weiterer Folge fÃ¼r die Villacher. Zane Franklin schreibt in der 54. Minute fÃ¼r die Caps an. Adam Helewka sorgt mit seinem Treffer ins leere Tor fÃ¼r den Endstand (59./EN). FÃ¼r die Wiener geht es schon am Freitag mit einem Heimspiel gegen den HC TIWAG Innsbruck weiter (19.15 Uhr).

Caps-Head-Coach Kevin Constantine musste gegen den VSV auf Erik KirchschlÃ¤ger verzichten. Der Ã–sterreicher zog sich gestern eine OberkÃ¶rperverletzung zu und wird den Wienern fÃ¼r mehrere Wochen fehlen. FÃ¼r den Verteidiger rÃ¼ckte Felix Koschek ins Line-Up. Sebastian Wraneschitz begann zum zweiten Mal in Folge im Caps-Tor. Die Wiener starteten gleich gut in die Partie. Mitch Hults und Benjamin Lanzinger versuchten es in der ersten Minute, scheiterten aber am starken Joe Cannata. In der vierten Minute wurde die erste Strafe gegen die Wiener ausgesprochen, da Sam Antonitsch wegen eines Hakens bestraft wurde. Die einzige gefÃ¤hrliche MÃ¶glichkeit fand Adam Helewka vor, der VSV-Angreifer schoss den Puck aber nur ans AuÃŸennetz. Die Wiener Ã¼berstanden diese Unterzahlsituation unbeschadet. In weiterer Folge war Wraneschitz mehrfach zur Stelle, unter anderem gegen Nick Hutchison. In der zehnten Minute wurde auch die erste Strafe gegen den VSV ausgesprochen, da Alex Wall mit hohem Stock gegen JÃ©rÃ©my GrÃ©goire ans Werk ging. Wie zuvor die Villacher fanden die Wiener in Ãœberzahl auch nur eine gefÃ¤hrliche MÃ¶glichkeit vor. Zane Franklin scheiterte in Minute 12 an Cannata, die Gastgeber waren kurz darauf wieder komplett. In weiterer Folge hatten die Caps mehr von der Partie. Der VSV-Goalie musste gegen Christof Kromp, Linden Vey und Raphael Wolf aufpassen, behielt aber seine weiÃŸe Weste. Der US-Amerikaner bewahrte sein Team in Minute 17 vor einem sicheren Gegentor. Franklin stocherte den Puck vor dem Tor zu Leon Wallner, der die Scheibe Richtung Torlinie schob. Cannata, der zuvor eingreifen musste, konnte aber gerade noch hinter sich greifen und den Puck aufnehmen. Direkt im Anschluss an das darauf folgende Bully konterten die Villacher Ã¼ber Felix Maxa, doch der gebÃ¼rtige Wiener fand in Wraneschitz seinen Meister. Eine Minute spÃ¤ter konnten sich die Hausherren wieder bei Cannata bedanken, dass die Caps nicht in FÃ¼hrung gingen. Nach einem Bullygewinn in der Offensivzone folgte sofort der Schuss aufs Tor, Cannata parierte. Lanzinger brachte den Rebound an, diesen wehrte der VSV-Goalie ebenfalls ab. Franklin wurde in der 19. Minute wegen eines Checks gegen das Knie von Wall mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt. Im anschlieÃŸenden Powerplay kamen die Villacher glÃ¼cklich zum FÃ¼hrungstreffer. Wraneschitz war erst mit einem Save zur Stelle, Ã¼ber Umwege befÃ¶rderte Guus van Nes den Puck ins Tor (20./PP1).

Die Capitals hatten im Mitteldrittel die ersten TormÃ¶glichkeiten. Direkt nach Wiederbeginn scheiterte Hults an Cannata. Kurz darauf visierte Vey das Kreuzeck an, verfehlte aber das Tor. In weiterer Folge verlief das Drittel erst ausgeglichen, mit fortlaufender Dauer nahmen aber die Hausherren das Heft des Handelns in die Hand. In der 29. Minute jubelte Maxa nach einem Wrap-Around Ã¼ber ein vermeintliches Tor. Der VSV-Angreifer lieÃŸ sich feiern. Die Refs, die auf dem Eis keinen Treffer erkennen konnten, da Wraneschitz den Puck mit dem Bein auf der Torlinie sicherte, zogen sich zum Videostudium zurÃ¼ck. Mithilfe der Bilder wurde die Entscheidung, keinen Treffer zu geben, bestÃ¤tigt. In der 30. Minute konnten die Caps wieder einen offensiven Akzent setzen, Franklin scheiterte aber an Cannata. In der 34. Minute lenkte Maximilian Rebernig den Puck vor Wraneschitz unhaltbar ins Tor ab. Zwei Minuten spÃ¤ter tauchte Armin Preiser mit der Scheibe vor dem VSV-Goalie auf, scheiterte aber an diesem. Wraneschitz zeichnete sich in weiterer Folge gegen Kevin Hancock und Philipp Lindner aus.

In der 41. Minute jubelte ein Villacher Angreifer erneut unbegrÃ¼ndet. Helewka stocherte den Puck deutlich nach einem Pfiff der Unparteiischen ins Tor. Der Kanadier forderte vehement eine ÃœberprÃ¼fung des vermeintlichen Treffers, doch diese kam zum selben Ergebnis wie die Unparteiischen auf dem Eis: kein Tor. Eine Minute spÃ¤ter konnten die Hausherren kontern. Wall lieÃŸ sich mit seinem Querpass vor Wraneschitz aber ewig Zeit, so konnte Simon Bourque das Zuspiel abfangen. In der 45. Minute gab es die nÃ¤chste Strafe gegen die KÃ¤rntner, da Hancock wegen Behinderung vom Eis musste. Abgesehen von einem One-Timer durch Lanzinger zu Beginn blieb das Caps-Powerplay erneut harmlos. In der 50. Minute konnte Mark Katic mit der Scheibe in der Caps-Zone schalten und walten. Nach Pass auf Brett Budgell musste dieser nur mehr vor Wraneschitz einschieben (50.). Die Antwort der Wiener folgte vier Minuten danach. Carter Souch schnappte sich den Puck im Drittel der Villacher, bediente Franklin, der vor dem Tor ebenfalls nur mehr einschieben musste (54.). Eine Minute spÃ¤ter traf Thomas Vallant mit seinem Schuss die Stange. Die Wiener drÃ¼ckten danach auf den Anschlusstreffer, doch auch mit einem weiteren Feldspieler sollte dieser nicht mehr gelingen. Helewka feuerte den Puck zum Endstand ins leere Tor (59.). Laut offizieller Statistik gaben die Capitals 31 TorschÃ¼sse ab, der VSV einen mehr.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals

â€žWir sind gut ins Spiel gestartet, unser erstes Drittel hat mir gut gefallen. Wir sind zwar in RÃ¼ckstand geraten, weil sie ein Powerplaytor erzielt haben, aber wir hatten davor sehr gute MÃ¶glichkeiten. Wir hÃ¤tten gebraucht, dass eine davon reingeht. Wenn wir frÃ¼her unser Tor geschossen hÃ¤tten, wÃ¤ren wir in der Offensive besser in Schwung gekommen. Der Treffer von Zane kam dann etwas zu spÃ¤t, um noch einmal ins Spiel zurÃ¼ckkommen zu kÃ¶nnen. Wir mÃ¼ssen versuchen, mehr Verkehr vor den gegnerischen Tormann zu bringen. Wir brauchen keine ausgefallenen SpielzÃ¼ge, wir mÃ¼ssen die Scheibe einfach nur Ã¶fter auf das Tor bringen.“

EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV – Vienna Capitals 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Tore VSV: Guus van Nes (20./PP1), Maximilian Rebernig (34.), Brett Budgell (50.), Adam Helewka (59./EN)

Tor Caps: Zane Franklin (54.)

Bozen geht in Linz unter

Bozen. (PM HCB) Ein Abend zum Vergessen fÃ¼r den HCB SÃ¼dtirol Alperia bei den Steinbach Black Wings Linz: Die Ã–sterreicher setzen sich klar mit 6:0 durch, in einer Partie, die fÃ¼r die WeiÃŸ-Roten von der ersten Minute an schwierig verlief.

Trotzdem erreichen die Foxes dank der Niederlage von Wien in Villach das erste Saisonziel: die direkte Qualifikation fÃ¼r die ICEHL-Playoffs. Nach dem spielfreien Freitag geht es am Sonntag, den 1. Februar, mit dem Derby gegen den HC Pustertal weiter. Ãœber 5.000 Tickets sind bereits verkauft; die letzten Karten gibt es morgen im Vorverkauf von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie am Freitag von 11:00-13:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr und ab 16:00 Uhr. Der Online-Verkauf fÃ¼r Sektor B lÃ¤uft weiter, wÃ¤hrend Sektor E ausschlieÃŸlich an den Kassen erhÃ¤ltlich ist.

Der Spielverlauf: Coach Shedden verzichtet auf die grippekranken Harvey und Schneider sowie auf den verletzten Barberio. Larcher und Marchetti fehlen aufgrund von Rotation. Im Tor steht Gibson.

Die WeiÃŸ-Roten agieren in den ersten Spielminuten im Powerplay, wobei Digiacinto nach einem bereits geschlagenen Tirronen nur die Querlatte trifft. Linz lÃ¤sst sich jedoch nicht beeindrucken, streift zunÃ¤chst mit Lebler den FÃ¼hrungstreffer und schlÃ¤gt dann mit einem Doppelschlag zu. In der 10. Minute verwertet Pusnik einen Rebound, zwei Minuten spÃ¤ter trifft Collins â€“ in beiden FÃ¤llen wirkt Gibson nicht ganz souverÃ¤n. Bozen versucht zu reagieren, doch Tirronen macht gegen Gersich die Schotten dicht.

Nachdem eine Ãœberzahlsituation zu Beginn des Mittelabschnitts ungenutzt bleibt, gerÃ¤t Bozen zunehmend ins Wanken. In der 24. Minute verlieren die Foxes die Scheibe an der Mittellinie, Ograjensek bedient Barron, der aus kurzer Distanz zum 3:0 einschieÃŸt. Kurz darauf trifft Auvitu bei doppelter Ãœberzahl nur den Pfosten, wÃ¤hrend auf der Gegenseite Misley nach einem starken Unterzahl-Solo den Treffer vergibt. In der 38. Minute legen die Black Wings nach: Lebler sieht Barrons Laufweg hinter die Abwehr, und der kanadische StÃ¼rmer lÃ¤sst Gibson allein vor dem Tor keine Chance â€“ 4:0.

Im dritten Drittel Ã¤ndert sich das Bild nicht. Im Gegenteil: Linz erzielt in Unterzahl auch noch das fÃ¼nfte Tor, als Barron einen Konter erfolgreich abschlieÃŸt und damit seinen persÃ¶nlichen Hattrick perfekt macht. Das Spiel ist damit entschieden, Bozen findet kein Mittel mehr, Tirronen ernsthaft zu prÃ¼fen. Den Schlusspunkt zum 6:0 setzt Collins im Powerplay, als er in der 53. Minute einen kurzen Abpraller verwertet.

Steinbach Black Wings Linz â€“ HCB SÃ¼dtirol Alperia 6 â€“ 0 [2-0; 2-0; 2-0]

Tore: 09:26 Julian Pusnik (1-0); 11:25 Sean Collins (2-0); 23:55 Travis Barron (3-0); 37:52 Travis Barron (4-0); 40:59 Travis Barron SH1 (5-0); 52:04 Sean Collins PP1 (6-0)

TorschÃ¼sse: 22-17

Strafminuten: 8-8

Schiedsrichter: Fichtner, Nikolic K. / Bedynek, Durmis

Zuschauer: 3.880

Klarer Heimsieg der Red Bulls gegen Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19

Salzburgs 4:0-Erfolg von David Kickerts Shutout gekrÃ¶nt

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19 in der ausverkauften Salzburger Eisarena mit 4:0 und bleibt damit auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Red Bulls dominierten die Ungarn Ã¼ber weite Strecken und begeisterten mit schÃ¶nem Kombinationsspiel. Die GÃ¤ste kamen zwar auch zu ihren MÃ¶glichkeiten, hatten dem druckvollen Salzburger Spiel insgesamt aber nicht viel entgegenzusetzen. Die TorschÃ¼tzen Brandon Coe, Troy Bourke, Devante Stephens und Travis St. Denis zeichneten heute fÃ¼r den Erfolg verantwortlich. Abgesichert vom starken David Kickert, der sein fÃ¼nftes Saison-Shutout feierte.

Spielverlauf

Fast aus einem Verlegenheitsschuss heraus gingen die Red Bulls frÃ¼h in FÃ¼hrung. Brandon Coe fÃ¤lschte den Schuss von Philipp Wimmer beim Vorbeifahren am gegnerischen Tor ab und Ã¼berraschte damit auch den GÃ¤ste-Goalie Rasmus Reijola (2.). SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r testete daraufhin ein, zweimal Salzburgs Goalie David Kickert, aber die Red Bulls hielten bald die ZÃ¼gel in der Hand und lieÃŸen schÃ¶n die Scheibe laufen. Troy Bourke stand dann beim Diagonalpass auf den rechten Pfosten goldrichtig und brauchte nur noch einzutippen (7.). Travis St. Denis hatte die nÃ¤chste Gelegenheit allein aus spitzem Winkel (9.). Aus dem Kombinationsspiel kreierten die Red Bulls viele weitere gute Szenen und Chancen. Die GÃ¤ste kamen nur noch selten an die Scheibe, retteten sich aber mit guter Defensivarbeit mit den zwei Gegentoren in die erste Pause.

Die Ungarn bekamen im zweiten Abschnitt beim ersten Powerplay des Spiels etwas Oberwasser, David Kickert war bei der besten MÃ¶glichkeit von Csanad Erdely aus Halbdistanz auf dem Posten (43.). Die GÃ¤ste machten jetzt mehr fÃ¼rs Spiel, es ging nun auf und ab. Peter Schneider mit der nÃ¤chsten Chance beim 2 auf 1, auf der anderen Seite war der RÃ¼ckhandschuss von Istvan Bartalis aus dem Slot nicht ungefÃ¤hrlich (26.). Im nÃ¤chsten Unterzahlspiel hielt David Kickert mit einer GroÃŸtat gegen den One-timer von Csanad Erdely die Null fest (28.). Dann sorgten die Red Bulls fÃ¼r klare VerhÃ¤ltnisse. Devante Stephens wurde im halbhohen Slot freigespielt und schlenzte die Scheibe mit Ãœbersicht ins Eck (31.). Kurz darauf hatte Lukas Schreier die Riesenchance nach Rebound (31.). Erst am Ende wurde es bei einem weiteren Powerplay der Ungarn wieder brenzlig vor Kickerts Kasten, aber die 3:0-FÃ¼hrung hielt mit der guten Salzburger Defensive.

Nach der Pause wirbelten die Red Bulls wieder durch die Angriffszone und kamen zu guten AbschlÃ¼ssen. Das vierte Tor war eine echte Augenweide, Michael Raffl tÃ¤uschte mit seinem Pass auf Travis St. Denis die gesamte Abwehr, der One-timer war nicht zu halten (45.). Die Red Bulls blieben weiter am DrÃ¼cker, mussten aber auch bei den KontervorstÃ¶ÃŸen der GÃ¤ste gut aufpassen. Zum Schluss verdiente sich David Kickert sein fÃ¼nftes Saison-Shutout (!) einmal mehr mit starken Paraden bei zweieinhalb Minuten 4 vs. 6 Unterzahl (Niki Kraus musste mit Spieldauerstrafe raus, die Ungarn spielten ohne Goalie) und sicherte den deutlichen 4:0-Erfolg der Red Bulls ab.

Statement Fabian Baumann nach seinem zweiten ICE-Spiel â€žEs hat viel SpaÃŸ gemacht. Mein Linienkollege Nash Nienhuis hat mir super geholfen, es ist richtig einfach zu spielen, weil mir jeder hilft. Ich bekomme das Vertrauen, kann mich auf Nash super verlassen und am Ende haben wir [in Unterzahl] noch richtig viele SchÃ¼sse geblockt und die Scheibe rausbekommen. Das war gut.â€œ

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg â€“ Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 01:50 | Brandon Coe

2:0 | 06:51 | Troy Bourke

3:0 | 30:13 | Devante Stephens

4:0 | 44:37 | Travis St. Denis

Zuschauer: 3.400

