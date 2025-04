ICEHL: Red Bulls feiern in der Finalserie deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den KAC

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das zweite Playoff-Finalspiel der win2day ICE Hockey League in der ausverkauften Salzburger Eisarena gegen den EC-KAC mit 4:0 und legt damit auch in der Best of Seven-Serie mit 2:0 vor.

Salzburgs Kapitän Thomas Raffl führte die Red Bulls in seinem vereinsübergreifend 200. ICE Playoff-Spiel zu einem überzeugenden Sieg, dessen Grundlage im zweiten Abschnitt mit drei Toren von Peter Schneider, Lucas Thaler und Philipp Krening gelegt wurde. Tyler Lewington machte im Schlussabschnitt den Deckel drauf und Torhüter Atte Tolvanen sicherte den Sieg mit seinem fünften Liga-Shutout ab. Am Dienstag wechselt die Serie zum dritten Finalspiel wieder nach Klagenfurt.

Spielverlauf

Mit viel Tempo und früh ersten guten Chancen starteten die Red Bulls ins zweite Finalspiel, u.a. Tyler Lewington hatte freie Schussbahn aus dem halbhohen Slot (7.). Der KAC kam dann besser in die Partie, es entstand ein schnelles Auf und Ab, in dem die Red Bulls aber deutlich mehr Offensivanteile behielten. Sie sorgten für Verkehr vor dem Tor und gingen gefährlich auf die Rebounds, sorgten damit regelmäßig für Probleme in der Klagenfurter Abwehr. Die Gäste hatten ein paar starke Momente, in denen Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen aufpasste. Nach ersten 20 zwar torlosen, aber intensiven Minuten ging es in die Kabinen, die Hausherren hatten aber schon einige gute Möglichkeiten.

Mit einem rekordverdächtig schnellen Doppelschlag übernahmen die Red Bulls im zweiten Durchgang die Führung. Peter Schneider traf nach Traumpass von Benjamin Nissner (22.) am langen Eck, nur 5 Sekunden später netzte Lucas Thaler ansatzlos aus dem Slot ein und überraschte Klagenfurts Goalie Sebastian Dahm. Salzburg beherrschte noch einige Minuten danach den Klagenfurter Torraum, erst dann kamen die Gäste wieder druckvoll in die Offensive. Aber die Red Bulls ließen die Gäste mit geordneter Defensive kaum ins Spiel kommen und legten nach. Philipp Krening kam in Nahdistanz mit dem Rücken zum Tor an die Scheibe und zog einfach ab (34.) – 3:0. Der zweite Abschnitt ging klar an die Red Bulls.

Im Schlussabschnitt stemmte sich der KAC mit anfangs druckvollem Offensivspiel gegen die Niederlage, aber nach langen umkämpften Minuten traf Tyler Lewington relativ allein gelassen im halbhohen Slot zur Vorentscheidung (48.). Die Red Bulls waren jetzt einfach nicht mehr zu stoppen und selbst bei einem fast zweiminütigen 5:3-Powerplay konnten die Gäste am Ende auch gegen einen bestens aufgelegten Torhüter Atte Tolvanen, der zum fünften Mal in dieser ICE-Saison ohne Gegentor blieb, nicht treffen. Am Ende feierten die Red Bulls einen deutlichen Heimsieg und liegen nun in der Serie mit 2:0 vorn.

Statement Oliver David „Wir waren heute das bessere Team. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch, wie wir ihre Schüsse und die Qualität ihrer Schüsse limitiert haben. Heute haben wir viele Sachen richtig gemacht. Das erste Spiel in Klagenfurt haben wir auch mit Glück gewonnen, aber heute haben wir es voll verdient.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Finale | 2. Spiel

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 21:48 | Peter Schneider

2:0 | 21:53 | Lucas Thaler

3:0 | 33:31 | Philipp Krening

4:0 | 47:36 | Tyler Lewington

Zuschauer: 3.400

Playoff-Finale | EC-KAC vs. Red Bulls | 0:2

1 | Fr, 04.04.25 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 1:2 (1:1, 0:0, 0:0) OT

2 | So, 06.04.25 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

3 | Di, 08.04.25 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:30 | Puls 24

4 | Fr, 11.04.25 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:30 | Puls 24, ORF Sport+

5* | So, 13.04.25 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 17:30

6* | Di, 15.04.25 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:30

7* | Do, 17.04.25 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:30

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich wegen TV-Spielen noch ändern

