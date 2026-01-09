ICEHL: Red Bull Salzburg verlÃ¤ngert seine Serie / 99Ã©rs schlagen Bozen in der Overtime / Haie verlieren erneut / Linz siegt in Wien

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Olimpija Ljubljana mit 5:1 und war ab dem zweiten Abschnitt auch die klar tonangebende Mannschaft.

Ein frÃ¼hes Salzburger FÃ¼hrungstor glichen die Slowenen im ersten Abschnitt noch aus. Danach aber wurde das Salzburger Angriffsspiel immer drÃ¼ckender. Die Red Bulls trafen in den beiden Folgedritteln jeweils zweimal und feierten am Ende in der fast ausverkauften Salzburger Eisarena den ersten Saisonsieg gegen die starken Slowenen. Die Red Bulls haben heute auch zum 12. Mal in Folge gewonnen und damit zum zweiten Mal den eigenen Club-Rekord eingestellt.

Spielverlauf

Zuerst wurde Thomas Raffl auf dem Eis feierlich geehrt â€“ er hatte im letzten Spiel in Bozen sein 1.000. Liga-Spiel bestritten â€“ und dann starteten die Red Bulls optimal in die Partie. Vierte Minute, mit Verkehr vorm Tor, Pass von Brandon Coe und Michael Raffl netzte aus nÃ¤chster NÃ¤he ein. Kurz darauf hÃ¤tte sein Bruder fast nachgelegt, wurde aber noch von Ljubljanas TorhÃ¼ter LukÃ¡Å¡ HorÃ¡k gestoppt (6.). Salzburg spielte druckvoll weiter und war auch bei einem ersten Unterzahlspiel defensiv am Punkt. Dann lief auch die Offensivmaschine der GÃ¤ste an, Salzburgs TorhÃ¼ter Atte Tolvanen fing etliche gute SchÃ¼sse weg, war neuerlich in Unterzahl gegen den One-timer von Bine Masic (16.) aus kurzer Distanz aber machtlos. Zu dem Zeitpunkt ging es bereits ausgeglichen hin und her, nach ersten 20 intensiven Minuten ging es mit dem 1:1 in die Kabine.

Wenige Sekunden nach Wiederbeginn hatten die Red Bulls GlÃ¼ck bei einem Stangenschuss. Ljubljana war jetzt am DrÃ¼cker, aber just mit einem Powerplay Ã¼bernahmen die Red Bulls wieder die FÃ¼hrung. Travis St. Denis traf im Nachschuss ins halboffene Tor (24.). Eine Minute spÃ¤ter verpasste Thomas Raffl seine Chance vorm Tor, erwischte die Scheibe nicht richtig (25.). Es ging weiter auf und ab, die Partie nahm deutlich an HÃ¤rte zu. Es folgten richtig starke Salzburger Minuten mit vielen guten SchÃ¼ssen, manchmal waren die Red Bulls fast zu verspielt vorm Tor. Kurz vor der zweiten Drittelpause wurde Mario Huber bei einem Breakaway regelwidrig behindert und verwandelte den Penalty zur verdienten 3:1-PausenfÃ¼hrung.

Die Red Bulls zogen nach der Pause sofort die ZÃ¼gel an und dominierten die ersten Minuten inklusive eines guten, aber torlosen Powerplays. Ljubljana kam zurÃ¼ck, T.J. Brennan hÃ¤mmerte die Scheibe an die Stange (45.). Aber Salzburg war jetzt richtig in Fahrt, kombinierte sich regelmÃ¤ÃŸig vors Tor und spielte die GÃ¤ste zeitweise an die Wand. Brandon Coe belohnte schlieÃŸlich die Hausherren und zog mit einem Handgelenksschuss aus Halbdistanz genau ins Kreuzeck (47.). Kurz darauf wurde Connor Corcoran von Thomas Raffl mit einem Traumpass vors Tor bedient und musste nur noch seinen SchlÃ¤ger hinhalten (48.). Das war die Entscheidung. Die Red Bulls zeigten bis zum Schluss, dass das heute ihr Spiel war und gewannen schlieÃŸlich hoch verdient mit 5:1.

Statement Travis St. Denis â€žIch denke, wir haben heute Ã¼ber volle 60 Minuten gespielt. Es war noch eng im ersten Drittel, aber dann haben wir die Partie Ã¼bernommen und bis zum Ende gut gespielt, inklusive die starken Saves von Atte. Wir sind bei unserer Linie geblieben, haben defensiv gut gespielt und uns damit vorn die Chancen ermÃ¶glicht. Und haben auch einige reingemacht.â€œ

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg â€“ Olimpija Ljubljana 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Tore:

1:0 | 03:33 | Michael Raffl

1:1 | 15:58 | Bine Masic | PP

2:1 | 23:04 | Travis St. Denis | PP

3:1 | 39:36 | Mario Huber | PS

4:1 | 46:43 | Brandon Coe

5:1 | 47:21 | Connor Corcoran

Zuschauer: 3 205

Bozen kehrt mit einem Punkt aus Graz zurÃ¼ck â€“ Overtime belohnt die 99ers

Bozen. (PM HCB) Eine weitere Niederlage nach VerlÃ¤ngerung fÃ¼r den HCB SÃ¼dtirol Alperia, der sich auswÃ¤rts bei den Graz99ers mit 2:3 nach Overtime geschlagen geben muss.

Den Siegtreffer erzielt Josh Currie, nachdem Gazley und Gersich im zweiten Drittel einen 0:2-RÃ¼ckstand ausgeglichen hatten. Die WeiÃŸ-Roten zeigen trotz einiger Ungenauigkeiten ein starkes Penalty Killing, das es ihnen ermÃ¶glicht, aus einer schwierigen Arena einen Punkt mitzunehmen. Weiter geht es am Sonntag um 16:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen den VSV; zu diesem Anlass wird der Alperia Family Day organisiert.

Der Spielverlauf: Coach Shedden muss neben den Langzeitverletzten Vallini und Barberio auch auf Cole Schneider verzichten, der wegen der Geburt seiner Tochter in Bozen geblieben ist. Ebenfalls nicht mit nach Graz gereist sind Larcher, der fÃ¼r Meran im Einsatz ist, sowie Gennaro, der erst gestern in der SÃ¼dtiroler Landeshauptstadt angekommen ist. Im Tor steht Gibson, bei seinem zweiten Saisoneinsatz.

Graz beginnt furios und setzt die Defensive der Foxes sofort unter Druck. Gibson hÃ¤lt stand, und mit zunehmender Spieldauer erarbeiten sich die WeiÃŸ-Roten ihre ersten Chancen: McClure trifft den AuÃŸenpfosten, anschlieÃŸend sorgen Frank und Di Perna fÃ¼r Gefahr vor LagacÃ©. Die 99ers halten jedoch den Druck hoch und sichern sich das erste Powerplay des Abends: In der 17. Minute erzielt Bailen von der blauen Linie die Ã¶sterreichische FÃ¼hrung. Bozen agiert im Spielaufbau ungenau, und Graz bleibt gefÃ¤hrlich â€“ Collins scheitert diesmal an Gibson.

Zu Beginn des zweiten Drittels gelingt den Gastgebern das 2:0: In der 22. Minute findet Collins freie Bahn im Slot und trifft ins Kreuzeck. Die Foxes finden nur schwer ins Spiel, wÃ¤hrend Graz weiter das Geschehen bestimmt. In der 32. Minute kommt jedoch die Wende: Ein schÃ¶ner Konter Ã¼ber Di Perna und Gersich bringt Gazley in Schussposition, der auf 1:2 verkÃ¼rzt. Bozen schÃ¶pft neuen Mut und gleicht in der 35. Minute aus: Pollock erobert die Scheibe im Forecheck, Gazley prÃ¼ft LagacÃ©, und im Nachschuss trifft Gersich zum 2:2. In der Folge mÃ¼ssen die WeiÃŸ-Roten im Penalty Killing Schwerstarbeit leisten und kommen dabei sogar durch einen Konter des Duos Mantenutoâ€“Frigo beinahe zur FÃ¼hrung. In doppelter Unterzahl hÃ¤lt Gibson sein Team im Spiel, und in den Schlusssekunden verpasst Digiacinto nur knapp das Tor, scheitert aber an einer Doppelparade von LagacÃ©.

Das dritte Drittel verlÃ¤uft wechselhaft, beide Teams suchen die Entscheidung, finden aber keinen dritten Treffer. Die Foxes kommen zweimal der FÃ¼hrung nahe, ehe Graz Druck macht und vier der letzten fÃ¼nf Minuten in Ãœberzahl spielt. Das Bozner Penalty Killing prÃ¤sentiert sich jedoch erneut Ã¤uÃŸerst stabil und Ã¼bersteht die heikle Phase dank Gibson und zahlreicher geblockter SchÃ¼sse. Die Entscheidung fÃ¤llt in der Overtime: In der 62. Minute setzt sich Josh Currie durch, lÃ¤sst Valentine stehen und erzielt den Siegtreffer.

Graz99ers â€“ HCB SÃ¼dtirol Alperia 3 â€“ 2 OT [1-0; 1-2; 0-0; 1-0]

Tore: 16:34 Nick Bailen PP1 (1-0); 21:13 Chris Collins (2-0); 31:03 Dustin Gazley (2-1); 34:29 Shane Gersich (2-2); 61:50 Josh Currie (3-2)

TorschÃ¼sse: 53-30

Strafminuten: 6-14

Schiedsrichter: Groznik, Rezek / Bedynek, Zacherl

Zuschauer: 3.757

Es soll fÃ¼r die Haie auch in Fehervar nicht sein

Innsbruck. (PM Haie) Trotz einer guten Vorstellung in FehÃ©rvÃ¡r reicht es fÃ¼r die Haie wieder nicht zu Punkten. SpÃ¤te Tore sichern den Ungarn den 4:2-Sieg.

Die Haie, wieder unterstÃ¼tzt von zahlreich mitgereisten Fans, sind gegen FehÃ©rvÃ¡r von Beginn an unter Druck. Bereits nach wenigen Sekunden haben die roten Teufel zwei dicke MÃ¶glichkeiten, Matt Vernon kann klÃ¤ren. Die Haie kommen in den ersten fÃ¼nf Minuten nicht aus der Defensive, erste eine unnÃ¶tige Strafe der Ungarn sorgt fÃ¼r Entlastung. Im darauffolgenden Powerplay verzeichnen die Haie zumindest die ersten TorschÃ¼sse.

FehÃ©rvÃ¡r bleibt danach die dominierende Mannschaft, tut sich gegen defensiv gut spielende Haie aber schwer. Nach 20 Minuten steht es aber 0:0.

Im zweiten Abschnitt Ã¤ndert sich das Bild. Die Haie sind jetzt viel besser im Spiel, und kommen auch offensiv immer wieder zur Geltung. Zu Beginn des Abschnitts klopfen die Tiroler im Powerplay mehrmals bei Goalie Horvath an, bei einer Chance von Matt Wilkins fehlen nur Zentimeter. Danach geht es hin und her, es gibt Chancen auf beiden Seiten. Auch wenn FehÃ©rvÃ¡r sicherlich mehr Spielanteile hat, sind die Haie aus Kontern immer wieder gefÃ¤hrlich. In eine gute Phase der Haie fÃ¤llt die FÃ¼hrung fÃ¼r die Gastgeber. Kuralt schlieÃŸt eine schnelle Aktion ab, es steht 1:0 (32.). Nur zwei Minuten spÃ¤ter hat Matt Wilkins den Ausgleich am SchlÃ¤ger, scheitert aber allein vor Horvath. Die Haie bleiben aber am DrÃ¼cker, ziehen eine Strafe, und kommen schlieÃŸlich verdient zum Ausgleich. Max Coatta erzielt im Powerplay im zweiten Versuch das 1:1 (38.). Eine anschlieÃŸende Drangperiode der Ungarn Ã¼bersteht der HCI, der dank eines guten zweiten Drittels und eines starken Matt Vernon alle Chancen hat.

Im Schlussdrittel sind die Haie zunÃ¤chst in Unterzahl mÃ¤chtig unter Druck, retten sich aber Ã¼ber diese heiklen Minuten. Die Partie ist danach vÃ¶llig offen, beide Teams suchen immer wieder den Weg nach vorne und kommen zu Chancen, Tore bleiben zunÃ¤chst aber aus. Bis zur verrÃ¼ckten Schussphase. FehÃ©rvÃ¡r drÃ¼ckt gegen Ende noch einmal und kommt, unter Mithilfe der Haie, zur spÃ¤ten FÃ¼hrung. Die Tiroler verlieren die Scheibe im eigenen Drittel, FehÃ©rvÃ¡r kann sich festsetzen, und ein Schuss von Messner findet den Weg in die Maschen (58.). Die Tiroler stecken aber nicht auf. Zwei Minuten vor Schluss zieht der HCI den Goalie, und kommt bei 6 gegen 5 durch Sebastian Benker zum Ausgleich. FehÃ©rvÃ¡r kann aber wenig spÃ¤ter zurÃ¼ckschlagen. Ein abgefÃ¤lschter Schuss landet auf dem SchlÃ¤ger von Kulmala, der aus spitzem Winkel zur neuerlichen FÃ¼hrung fÃ¼r die Hausherren einschieÃŸt. Ein Empty-Net-Goal von Erdely knapp vor Schluss ist nur noch Draufgabe.

Der HCI muss sich nach groÃŸem Kampf und streckenweise sehr guter Leistung FehÃ©rvÃ¡r mit 2:4 geschlagen geben. Morgen geht es nach Budapest.

Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19 – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:2 (0:0,1:1,3:1)

Tore: 1:0 Kuralt (32./EQ), 1:1 Coatta (38./PP1), 2:1 Messner (58./EQ), 2:2 Benker (59./EQ), 3:2 Kulmala (59./EQ/GWG), 4:2 Erdely (60./EN);

Linzer gewinnen Krimi in Wien

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings sichern sich zwei wichtige Punkte gegen die Vienna Capitals.

Nachdem sich die Gastgeber im Mittelabschnitt zurÃ¼ckgekÃ¤mpft und die Partie in die Overtime gebracht hatten, sorgte Graham Knott in der VerlÃ¤ngerung schlieÃŸlich fÃ¼r die Entscheidung.

Vienna Capitals â€“ Steinbach Black Wings Linz 2:3 n.V. (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

TorschÃ¼tzen: 0:1 Graham Knott (12. Min), 0:2 Sean Collins (13. Min), 1:2 Zane Franklin (32. Min), 2:2 Zane Franklin (40. Min), 2:3 Graham Knott (63. Min)

Nach dem 3:0-Erfolg gegen den VSV reisten die Steinbach Black Wings am Freitag zum nÃ¤chsten wichtigen Duell nach Wien. Thomas HÃ¶neckl kehrte nach Ã¼berstandener Verletzung in das Line-up von Head Coach Philipp Lukas zurÃ¼ck, im Tor stand jedoch wie gewohnt Rasmus Tirronen, der sein Team aufs Eis fÃ¼hrte. Die Heimmannschaft erwischte den besseren Start und setzte sich frÃ¼h im Defensivdrittel der Linzer fest. Simon Burque versuchte es mit einem Schuss von der blauen Linie, den Shawn St-Amant jedoch abblocken konnte. Kurz darauf sorgte erneut ein Capitals-Verteidiger fÃ¼r Gefahr: Der Ex-Linzer Lorenz Lindner zog von der rechten Seite ab, verfehlte das Tor aber um wenige Zentimeter. Die StahlstÃ¤dter hatten in der Anfangsphase Probleme, sich zu befreien und selbst offensive Akzente zu setzen. Benjamin Lanzinger probierte es wenig spÃ¤ter auf das kurze Eck, doch Tirronen machte sicher zu. FÃ¼r die OberÃ¶sterreicher verbuchte Sean Collins den ersten Torschuss. Sein Abschluss geriet allerdings zu zentral und landete problemlos im Fanghandschuh von Evan Cowley. In der Folge fanden die GÃ¤ste besser ins Spiel. Shawn St-Amant kam aus dem Slot zur nÃ¤chsten guten MÃ¶glichkeit, doch Cowley war erneut zur Stelle. Die Wiener wurden anschlieÃŸend durch Carter Souch gefÃ¤hrlich, der sich im Zusammenspiel mit Zane Franklin bis zu Tirronen durchkombinierte. Der Linzer Schlussmann blieb geduldig, machte das lange Eck zu und vereitelte so den mÃ¶glichen FÃ¼hrungstreffer der Capitals. Bei dieser Aktion kassierte Ken Ograjensek jedoch die erste Strafe des Abends, was den Wienern ihr erstes Powerplay einbrachte. Die OberÃ¶sterreicher Ã¼berzeugten in Unterzahl, befreiten sich mehrmals stark und lieÃŸen den Hausherren kaum klare AbschlÃ¼sse zu. Wieder vollzÃ¤hlig Ã¼bernahmen die StahlstÃ¤dter das Kommando. Graham Knott legte mit guter Ãœbersicht fÃ¼r Ograjensek auf, dessen Direktabschluss jedoch erneut zu zentral ausfiel und Cowley nicht vor Probleme stellte. Nun erhÃ¶hten die Linzer deutlich den Druck und feuerten einen Abschluss nach dem anderen auf das Wiener Tor ab. Brian Lebler suchte nach einem gewonnenen Face-off das kurze Eck, traf aber direkt auf Cowley. Wenig spÃ¤ter durften die mitgereisten Fans dennoch jubeln: Shawn St-Amant eroberte die Scheibe und legte im letzten Moment quer auf Graham Knott, der zum 1:0 ins leere Tor einschob (12. Minute). Damit war es das erste Mal seit November, dass die OberÃ¶sterreicher auswÃ¤rts den ersten Treffer erzielten. Es dauerte nicht lange, bis die Linzer nachlegten. Emilio Romig behauptete auf der linken Seite stark die Scheibe und fand in der Mitte Sean Collins, der das SpielgerÃ¤t zum 2:0 Ã¼ber die Linie drÃ¼ckte (13. Minute).Die OberÃ¶sterreicher waren nun so richtig in Fahrt und lieÃŸen die Scheibe gut laufen. Lebler kam mit der Backhand zu einer aussichtsreichen MÃ¶glichkeit auf den dritten Treffer, doch Cowley blieb dieses Mal der Sieger und verhinderte den Ausbau der FÃ¼hrung. In der Defensive wurde es danach brenzlig: Kristler verlor die Scheibe im Aufbau, sodass Leon Wallner allein auf Tirronen zulief. WÃ¼rschl setzte stark nach, machte den Passweg zu und zwang den Angreifer selbst abzuschlieÃŸen. Tirronen reagierte Ã¼berragend und verhinderte das Gegentor. Mit einer 2:0 FÃ¼hrung fÃ¼r die Linzer ging es in die erste Pause.

Capitals kÃ¤mpfen sich zurÃ¼ck

Im zweiten Abschnitt versuchten die StahlstÃ¤dter an das erste Drittel anzuknÃ¼pfen und Shawn St-Amant schloss vom rechten Pfosten ab, verfehlte das GehÃ¤use aber knapp. Henrik Neubauers Abschluss aus dem Slot fiel zu zentral aus und stellte Cowley vor keine Probleme. Wenig spÃ¤ter brachte Maver die Scheibe von rechts in die Mitte und suchte Kristler, der den Pass nur um wenige Zentimeter verpasste. Kurz darauf versuchte es Cole Hults mit einem Schuss von der blauen Linie, doch Tirronen fing den Puck sicher mit der Fanghand ab. Ein Fehler von Travis Barron im Spielaufbau fÃ¼hrte zur nÃ¤chsten Strafe: Um den anlaufenden Wiener StÃ¼rmer zu stoppen, zog der gebÃ¼rtige Kanadier die nÃ¤chste Unterzahl. Somit ging ein weiteres Powerplay an die Capitals. Die Linzer zeigten jedoch erneut ein starkes Penalty Killing, machten die RÃ¤ume eng und blockten zahlreiche Passversuche der Hausherren. Kurz darauf erhielt Julian Pusnik zwei Minuten wegen Crosschecks, wÃ¤hrend Nogier Nelson auf Seiten der Wiener wegen eines â€žDivingâ€œ-Vergehens ebenfalls zwei Minuten aufgebrummt bekam. Dadurch waren die Linzer nur kurz in Unterzahl, da Barrons Strafzeit wenig spÃ¤ter ablief. Die Hausherren kamen nun immer besser in die Partie. Auf der rechten Seite tauchte Randy Gazzola gefÃ¤hrlich auf, scheiterte aber an Tirronen. Kurz darauf herrschte wildes Gestochere vor dem Linzer Tor und Zane Franklin drÃ¼ckte die Scheibe schlieÃŸlich zum 1:2-Anschlusstreffer Ã¼ber die Linie (32. Minute). Wenig spÃ¤ter kassierte Simon Bourque zwei Minuten wegen Haltens und die OberÃ¶sterreicher kamen zu ihrem ersten Powerplay. In Ãœberzahl taten sich die StahlstÃ¤dter ebenfalls schwer AbschlussmÃ¶glichkeiten zu finden und die zwei Minuten verstrichen ohne nennenswerte Chance. Henrik Neubauer verwandelte wenig spÃ¤ter einen Schuss ins untere Eck, die Schiedsrichter zogen jedoch direkt den Videobeweis heran und entschieden daraufhin auf kein Tor, womit es bei der knappen 2:1 FÃ¼hrung fÃ¼r die OberÃ¶sterreicher blieb. Zwei Sekunden vor der Pausensirene durften sich die Capitals Ã¼ber den Ausgleich freuen. Tirronen zeigte wenige Sekunden vorher noch einen starken Save, die Wiener verlagerte das Spiel jedoch schnell auf die andere Seite zu Zane Franklin der die Scheibe zum 2:2 Ausgleich in die Maschen feuerte (40. Minute).

Graham Knott schieÃŸt Linzer zum Sieg

SÃ¶llinger kam frÃ¼h im letzten Drittel Ã¼ber die rechte Seite zum Abschluss. Cowley lieÃŸ den Puck zunÃ¤chst prallen, sicherte ihn jedoch im Nachfassen souverÃ¤n. Kurz darauf spielte Lebler die Scheibe in die Mitte zu Barron, dessen Abschluss jedoch deutlich zu hoch ausfiel. Die Capitals wurden durch Zane Franklin gefÃ¤hrlich, der den Puck von Carter Souch erhielt. Souch hatte sich zuvor mit einer starken Drehung an der Linzer Defensive vorbei gearbeitet. Tirronen blieb jedoch aufmerksam und klÃ¤rte mit dem Schienbeinschoner. Kurz darauf prÃ¼fte Romig aus dem Slot Evan Cowley, der ebenfalls mit dem Schoner zur Seite abwehrte. Nach einer Strafe gegen Mitch Hults bot sich den Linzern das nÃ¤chste Powerplay. Graham Knott kam gleich zweimal aus guter Position zum Abschluss, doch Cowley vereitelte beide MÃ¶glichkeiten und verhinderte den dritten Gegentreffer. Auch im zweiten Ãœberzahlspiel des Abends gelang den GÃ¤sten kein zÃ¤hlbarer Erfolg. Die Linzer hatten in dieser Phase mehr vom Spiel, wÃ¤hrend die Capitals auf Kontergelegenheiten lauerten. Mitch Hults stÃ¼rmte bei Gelegenheit sofort nach vorne und zog von der Mitte ab. Rasmus Tirronen verhinderte mit einer weiteren starken Parade den nÃ¤chsten Gegentreffer. Die StahlstÃ¤dter schmissen in den letzten Minuten noch mal alles nach vorne konnten jedoch nicht mehr erfolgreich werden. Mit einem 2:2 nach 60 Minute ging es damit in die Overtime. Im drei gegen drei konnte Linden Vey alleine in Richtung Tirronen zufahren. Nach einem zuvor langem Shift fehlte dem KapitÃ¤n jedoch der letzte Zug zum Tor und Rasmus Tirronen verhinderte den Entscheidungstreffer. Nur einige Sekunden spÃ¤ter schnappte sich Graham Knott die Scheibe und machte sich in Richtung gegnerischen Kasten auf. Der Topscorer der Linzer blieb eiskalt, tanzte Cowley mit einem Haken aus und verwandelte zum 3:2 Siegtreffer (63. Minute).

